Христо Гаджев: “Президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерския съвет“

“В началото ми направи много добро впечатление как тръгна в първите няколко месеца. Но особено от май месец насам аз не виждам самостоятелна позиция. По-скоро президентската администрация ми звучи като пресцентър на Министерския съвет.“ Така депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев коментира по бТВ кандидатурата на Илияна Йотова за нов пълен президенски мандат, която тя обяви вчера вечерта. „Зависи дали може да се еманципира от своя обичаен началник – господин Радев“, допълни Гаджев. Попитан кога ГЕРБ ще обяви своя кандидат за президент, той отговори: “Както винаги сме го правили досега – малко преди началото на кампанията. Всички кандидати, които ГЕРБ е издигал, са били обявявани през септември.“ На въпрос дали кандидатът ще бъде партиен или независим, той заяви: Още: Антон Кутев: Очаквам да подкрепим Илияна Йотова за президент

Когато му дойде времето

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„Не искам да коментирам неща, които не са обявени публично. Когато му дойде времето, ще кажем каква алтернатива ще предложим.“ На въпрос за бившия депутат от ГЕРБ Десислава Трифонова, назначена преди дни в кабинета “Радев“ като съветник на вицепремиера Александър Пулев, Христо Гаджев каза: Още: "Госпожо президент, не се отказвайте": Илияна Йотова обяви, че ще участва в изборите наесен “Нямам мнение. Какво са преценили те, това си е тяхна работа. Ние в ГЕРБ поне нямаме информация защо се е стигнало дотам.“ Той подчерта, че партията продължава да разполага с достатъчно подготвени кадри. “В ГЕРБ през годините винаги е имало достатъчно кадърни хора и продължава да има много кадърни хора, които могат качествено да управляват държавата. Така че е логично хората да се оглеждат за кадри на ГЕРБ.“ Още: Бившето острие на ГЕРБ Десислава Трифонова е назначена в кабинета "Радев"