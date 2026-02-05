Радостин Василев не вярва да се намери мнозинство за удължителен бюджет

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев не вярва да се намери мнозинство в рамките на 51-ото Народно събрание за удължителен бюджет. Това коментира той пред медиите в парламента. Въпросът за удължаването на бюджета възникна, тъй като 51-ото Народно събрание прие удължителен закон за бюджета за първото тримесечие на 2026 г. Предсрочните парламентарни избори обаче ще бъдат на 19 април, което е около месец след изтичане на удължителния закон. Това означава, че този парламент трябва да реши какво ще се прави с финансите на държавата преди изборите.

Вече се чуха призиви за изцяло нов бюджет за 2026г., но и такива за приемане на нов удължителен закон. Припомняме, че именно бюджет 2026 свали правителството на Росен Желязков и изкара хората на улиците.

"Правителството е в оставка и мнозинството му едвам събра кворум, за да си приемат промените в Изборния кодекс. Мен ме съмнява, че може да съберат гласове да го удължат", смята лидерът на МЕЧ относно удължаването на бюджета.

Служебното правителство ли трябва да прави бюджета?

Василев коментира и дали инициативата трябва да дойде от кабинета "Желязков" или от бъдещия служебен кабинет, който скоро се очаква да встъпи в длъжност.

"Очаквам да проведе само избори служебното правителство. Удължителен бюджет е единственият вариант за спасение", смята още Василев.