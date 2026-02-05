Конституционният съд решава дали Сарафов е главен прокурор

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Апелативен съд - Варна да се установи дали след 21 юли 2025 г. и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов може да продължава да заема поста и да иска възобновяване на дела. На заседанието си на 5 февруари са участвали 12 конституционни съдии, като определението е прието с 9 гласа "за" и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова (от квотата на върховните съдии), Десислава Атанасова и Орлин Колев (от квотата на избраните от Народното събрание), съобщиха от КС.

С определението Конституционният съд ще обсъжда противоречи ли на Конституцията шестмесечният максимален срок за заемане поста "изпълняващ функциите" главен прокурор и председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Припомняме, че на 7 януари варненските магистрати поискаха конституционните съдии да обявят за противоконституционна разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт или, ако приеме, че тя не противоречи на основния закон, да тълкува дали тя има действие само занапред, или засяга заварените случаи - лица, определени за изпълняващи функциите на главен прокурор преди влизането ѝ в сила. На 8 януари председателят на КС Павлина Панова изпрати разпореждане до Апелативен съд - Варна, с което даде 14-дневен срок за отстраняване на нередовности в искане от съдебен състав на същия.

На този етап редица експерти определят Борислав Сарафов като "незаконно заемащ" или дори "узурпирал" поста на обвинител №1. Нещо повече - през последните месеци има разнопосочни произнасяния на съдилищата. През октомври 2025 г. Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че след 21 юли 2025 г. и.ф. главният прокурор няма правомощие да иска възобновяване на дела. Поради тази причина върховните съдии оставиха без разглеждане негови искания.

Други съдилища са на мнението на прокурорската колегия на ВСС, а именно - разпоредбата няма обратна сила и не се отнася до заварените случаи, какъвто е този с определянето на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор през юни 2023 г.

Изслушвания

По казусът конституционните съдии определят и 30-дневен срок за изпращане на писмени становища по предмета на делото. Като заинтересувани институции са определени:

Народното събрание,

президента,

Министерския съвет,

министъра на правосъдието,

Върховния касационен съд,

Върховния административен съд,

главния прокурор,

Висшия съдебен съвет и

Висшия адвокатски съвет.

Конституционния съд е отправил и покана да предложат становище в същия срок до: Съюза на юристите в България, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите в България и Българския институт за правни инициативи.

Съдиите са поканили да дадат писмено правно мнение и следните експерти и конституционалисти:

член-кор. проф. д.н. Борис Велчев,

проф. д-р Екатерина Михайлова,

проф. д-р Емилия Друмева,

проф. д-р Пенчо Пенев,

проф. д-р Пламен Киров,

доц. д-р Екатерина Салкова,

доц. д-р Зорница Йорданова,

доц. д-р Христо Христев и

гл. ас. д-р Дилян Начев.