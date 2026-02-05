Заради секциите в чужбина: ДБ призоваха Йотова да наложи вето върху ИК

"Призоваваме президентът Йотова да наложи вето". Този призив съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова пред медиите в парламента във връзка с текстовете от изборното законодателство, които се разглеждат в пленарна зала и които ограничават секциите извън Европейския съюз до 20. Тя дори определи гласуването в пленарна зала като покушение срещу изборните права на българските граждани и отбеляза, че това е в разрез с Конституцията, която казва, че българите имат право на всеобщо и равно избирателно право.

Услугите между "Възраждане" и ГЕРБ

Депутатът и заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов обърна внимание на политическия елемент и го нарече съвършено прост.

"Възраждане" изпълняват политическа поръчка и вършат услуги на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". На ГЕРБ, защото традиционно ПП ГЕРБ са слаби в чужбина. Препятствайки вота - намаляват негативния резултат за тях и на "ДПС - Ново начало", като се обмислят да препятстват гласовете за АПС в Турция", смята още Иванов.

Според него избирателите на ГЕРБ и "Възраждане" трябва да разберат какви услуги си вършат и напомни и думите на Борисов от "Лице в лице" по бТВ, където лидерът на ГЕРБ заяви, че е имал договорка с партията на Костадин Костадинов за секциите в чужбина. ОЩЕ: Изборите в чужбина ще са много трудни: Говори изборният експерт Стоил Цицелков

Кабинетът "Желязков" няма легитимност да предлага нов бюджет

От "Демократична България" смятат, че отиващото си правителство няма никаква легитимност да предлага нов бюджет. "Това правителство си отиде именно заради арогантността си и неспособността си да състави адекватен бюджет", добави още Йорданова.

Според нея обаче е необходим удължителен бюджет, за да може да се посрещнат изборите спокойно и с яснота как ще бъдат харчени парите на данъкоплатците и да бъдат финансирани публичните услуги. ОЩЕ: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)