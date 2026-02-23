Войната в Украйна:

Служебният кабинет прие план-сметката за изборите: Обезпечени ли са машините? (ВИДЕО)

23 февруари 2026, 16:40 часа 275 прочитания 0 коментара
"Беше приета план-сметката за провеждането на изборите за народни представители за 19 април. Тя е в размер на 65 млн. евро", обяви министърът на финансите в служебното правителство Георги Клисурски по време на брифинг в Министерски съвет. Стана ясно, че над 35 млн. евро са за възнаграждения на членовете на изборните комисии, секционните избирателни комисии и членовете на РИК, докато 12 млн. евро са предвидени за охрана на изборния процес от МВР.

Предвидени са още средства за видеонаблюдение и видеозаснемане през Министерство на електронното управление, за актуализиране на списъците през МРРБ, за разкриване на секции в чужбина през МВнР и всички други процеси, които трябва да се обезпечат за нормалното провеждане на изборите на 19 април. 

"С това реешние служебният кабинет изпълни един от първите си ангажименти, а именно финансово да обезпечи провеждането на изборите. Следващата задача е да работи неуморно, за да произведем едни от най-честните избори в историята на България", заяви Клисурски. 

 

Какво ще стане с машинното гласуване?

Министърът увери, че средствата за машинното гласуване са обезпечени в план-сметката, която е била приета. 

"Допълнително ще се приеме с постановление разчет за средства най-вече за самата хартия и хартиените бюлетини. Ще има допълнително постановление за около 10 млн. евро единствено за хартиените бюлетини", добави още той. 

Стана ясно, че за параваните могат да бъдат обезпечени финансово с допълнителното постановление на Министерски съвет. ОЩЕ: Три години и девет пъти избори: Колко пари похарчихме и какво можехме да направим с тях? (СНИМКИ)

Деница Китанова
