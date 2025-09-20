Войната в Украйна:

Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

20 септември 2025, 13:47 часа 136 прочитания 0 коментара
Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти в Пазарджик. Според него това много ясно ще покаже кой дърпа конците.

В момента имаме главен прокурор, който е незаконен. Имаме министър на правосъдието, който подкрепи закон, според който шестия месец да трябва да се смени главния прокурор, каза още той.

И призова министър Георгиев да свика ВСС, да свика двете двете колегии – прокурорската и съдебната, и да им обясни какво е имал предвид авторът, когато е писал закона."А авторът е имал предвид нещо много просто - на шестия месец и.ф. главен прокурор си отива и се избира нов изпълняващ функциите. Ако г-н Борисов контролира правителството, има министър на правосъдието, който е гласувал за този закон и знае какво е имал предвид авторът. Нека да свика пленарната сесия на ВСС и да започнем да вкарваме някакъв ред в държавата. Ако прокуратурата отказва да изпълнява законите, какво остава за обикновените граждани", добави Асен Василев. Относно новината, че, че заместник-председателите на ПГ на ДПС - Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, Висилев попита: "Тези хора какво разбират от води и ВиК?

ОЩЕ: Пеевски да си ходи там, откъдето е дошъл (ВИДЕО) 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Бойко Борисов Делян Пеевски Асен Василев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес