Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти в Пазарджик. Според него това много ясно ще покаже кой дърпа конците.

В момента имаме главен прокурор, който е незаконен. Имаме министър на правосъдието, който подкрепи закон, според който шестия месец да трябва да се смени главния прокурор, каза още той.

И призова министър Георгиев да свика ВСС, да свика двете двете колегии – прокурорската и съдебната, и да им обясни какво е имал предвид авторът, когато е писал закона."А авторът е имал предвид нещо много просто - на шестия месец и.ф. главен прокурор си отива и се избира нов изпълняващ функциите. Ако г-н Борисов контролира правителството, има министър на правосъдието, който е гласувал за този закон и знае какво е имал предвид авторът. Нека да свика пленарната сесия на ВСС и да започнем да вкарваме някакъв ред в държавата. Ако прокуратурата отказва да изпълнява законите, какво остава за обикновените граждани", добави Асен Василев. Относно новината, че, че заместник-председателите на ПГ на ДПС - Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, Висилев попита: "Тези хора какво разбират от води и ВиК?

