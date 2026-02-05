Асен Василев с маратонско изказване в парламента, повече от час говори от трибуната

Повече от час лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев държа парламентарната трибуна, за да аргументира защо предлаганите промени в Изборния кодекс представляват удар срещу избирателните права на българите в чужбина. Поводът бе обсъждането на второ четене на предложенията на "Възраждане", които предвиждат в държавите извън Европейския съюз да се откриват до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства.

В продължение на около час и 20 минути Василев чете секция по секция резултатите от предишните парламентарни избори във Великобритания и САЩ, като изчисляваше колко български граждани ще бъдат засегнати, ако ограниченията влязат в сила. По думите му във Великобритания от общо 112 секции, разкрити на последния вот, 92 ще бъдат закрити. Според Василев това на практика означава, че хиляди българи ще бъдат изправени пред избора или да пътуват с часове, за да гласуват, или да се откажат от правото си на вот.

Той обвини ГЕРБ , "Възраждане", БСП и ИТН, че с подкрепата си за промените целят да ограничат участието на българските граждани зад граница в изборния процес. В началото на изказването си Василев обяви, че ще се спре на всички текстове и параграфи, което по негови сметки означавало около 80 минути говорене. Още: Заради секциите в чужбина: ДБ призоваха Йотова да наложи вето върху ИК

Отговорът - секциите в Турция

Реакциите в залата не закъсняха. Цвета Рангелова от "Възраждане" заяви, че Василев "говори дълго, но не казва нищо ново", и отхвърли тезата, че се отнема право на глас. По думите ѝ ограничаването на броя на секциите не означава лишаване от избирателни права. Колегата ѝ Георги Георгиев пък отбеляза, че в изказването не е засегната темата за секциите в Турция, на което Василев отвърна от място, че не му е стигнало времето.

От ГЕР Любен Дилов контрира, че би било по-полезно да се каже колко струва на бюджета разкриването на толкова секции в чужбина. В отговор Асен Василев посочи, че закриването на секции в Турция би довело до организирано пътуване с автобуси до България, но подобен сценарий е нереалистичен за българите в Лондон или в Бъфало, които няма как масово да си купят самолетни билети, за да упражнят правото си на глас.

Александър Иванов от ГЕРБ обвини Василев в грубо нарушение на парламентарния правилник. Според него лидерът на ПП е направил "пърформанс" и "цирк", като се е изживявал като говорител на ЦИК, без реално да допринася за дебата. Той призова Василев да се извини на залата и на българските граждани. Още: Ива Митева: Демонстрират, че Изборният кодекс е инструмент за присъствие в парламента

По време на дългото изказване част от депутатите, подкрепящи предложението, напуснаха пленарната зала. Василев се появи и с мегафон, без да стане ясно с каква цел. След края на словото му депутати от "Възраждане" започнаха иронично да скандират "Още! Още!", а председателстващият заседанието Костадин Ангелов му благодари саркастично за "съдържателното изказване".

В последвалите реплики "Възраждане" отвърна с четене на данни за секции в Турция. Депутатът Георги Хрисимиров изреди резултатите от тях, обвинявайки ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие", че защитават гласовете за "турски партии". В същото време управляващите на два пъти не успяха да осигурят кворум, след като ДПС и отцепниците от АПС отказаха да се регистрират. Партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски формално се обявява срещу предложението, но при обсъждането му в правната комисия осигуряваше кворум.

"Тъмни сделки"

Политическите сблъсъци се изостриха допълнително. Надежда Йорданова от ПП-ДБ определи промените като резултат от "тъмни сделки" и заяви, че целта им е "да се накажат българите в чужбина, които не са подкрепили ДПС-НН и ИТН". Тя отхвърли аргументите за борба с контролиран вот от Турция, като посочи, че подобни схеми се организират в България. Йорданова напомни и за изказване на Бойко Борисов, че е поел ангажимент към "Възраждане", което според нея обяснява подкрепата на ГЕРБ. Още: Изборите в чужбина ще са много трудни: Говори изборният експерт Стоил Цицелков

От АПС Танер Али се обърна остро към "Възраждане", заявявайки, че ще защитава страната "на първа линия", докато други ще избягат в чужбина. Той обяви, че промените ще бъдат атакувани пред Конституционния съд и изрази очакване президентът Илияна Йотова да наложи вето.

В отговор Петър Петров от "Възраждане" прочете статия от 2021 г., в която тогавашният служебен вътрешен министър Бойко Рашков обвинява Турция във вмешателство в българските избори. Рашков днес е депутат от ПП-ДБ. Цончо Ганев от партията пък заяви, че "това са внуците на тези, които са избягали, и те дори азбуката ни не знаят".

От БСП Драгомир Стойнев защити ограниченията с аргумента, че държавата не може да финансира изборите на хора, които живеят в чужбина и не плащат данъци у нас. Той предложи българите зад граница сами да поемат разходите, ако искат секции "където пожелаят". В отговор Надежда Йорданова напомни, че именно българите в чужбина внасят ежегодно милиарди в икономиката и на практика са най-големият инвеститор в страната.