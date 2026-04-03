Асен Василев във Враца: Страхува ли се Радев от дебат за доходите, за данъците, за Сарафов и за прокурорката на Джуджетата?

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев отново призова Румен Радев на дебат за бъдещето на България. Според него лидерите на основните формации трябва да се изправят публично един срещу друг и ясно да обяснят на гражданите какво предлагат за ръст на доходите, за развитие на икономиката ни, за борба с корупцията и върховенство на правото и справедливостта. Това стана на при посещение във Враца, където Василев, заедно с представители на листата на ПП ДБ и водача Деница Симеонова се срещнаха с граждани. Те посетиха регионалния исторически музей във Враца и откриха турнир по шах.

Асен Василев попита какво ще каже Румен Радев за изнесените данни за шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, според които тя се е возила с кола на Таки с Пепи Еврото и с хора от „Осемте джуджета“. „Не сме чули до момента и Борисов и Пеевски по темата, но то е ясно какво ще кажат - че жената си е много хубава“, каза Василев. И продължи да пита - какво ще каже Радев и по въпроса за главния прокурор, заради когото хората излязоха на протести? „Трябва ли да махнем тези хора от съдебната система и да махнем влиянието на Борисов и Пеевски от живота в България? Трябва ли да си ходи Сарафов, защото е незаконен или не? Трябва ли да се махне госпожата от Софийска градска прокуратура или не? Това са въпросите, които във всяка една нормална държава европейска се дебатират“, обобщи Асен Василев.

Бившият финансов министър продължи задочно с въпросите към Радев: „Какъв ще е икономическият модел, който страната ще следва? Примерно трябва ли доходите да се вдигнат изпреварващо на инфлацията или не? И тези допълнителни приходи, които ще дойдат от по-високото ДДС заради инфлацията, за какво да отидат – да се купува златна ливада по 3000 лева квадратния метър до АЕЦ „Козлодуй“ или да отидат примерно за двойно увеличение на отстъпките от данъци за младите семейства?“, посочи Асен Василев. Той припомни, че отстъпките от данъците бяха 600 лева или около 300 евро. Сега от „Продължаваме Промяната“ предлагаме те да станат 600 евро – пари, които се връщат обратно при хората, а не отиват в касички като Българският енергиен холдинг, Българска банка за развитие и държавни предприятия да ги харчат непрозрачно“.

Асен Василев набеляза и друга тема за обсъждане - трябва или не директорите в администрацията и тези по бордовете на държавните търговски дружества да получават два пъти по-високи заплати, отколкото получава министърът.

Той беше категоричен, че трябва да се дебатират истинските въпроси за развитието на България. „Бойко Борисов го знаем. Той е страхливец, той на дебат не се явява от 2009 г. насам. Но ако искаме да бъдем нормална европейска държава, ако имаме претенции, че тази държава ще се управлява така, че наистина и бюджета, и управлението да работят за българските граждани, най-нормалното нещо, като всички европейски държави, е лидерите на основните партии да излязат на дебат и да кажат каква е тяхната визия за развитието на страната“, обясни Асен Василев.

Той съобщи, че се е чул с Радев миналата седмица, като бившият президент е казал, че трябва да помисли няколко дни. „Няколко дни минаха, още не е отговорил. господин Радев, страх ли Ви е и Вас като Бойко Борисов? Или все пак ще дойдете на дебат за бъдещето на България, където може да дискутираме и договора с Украйна, и съдебната система, и борбата с олигархията и дали тя ще отнеме 800 дни или малко повече?“, попита лидерът на ПП от Враца.

Според Асен Василев гражданите имат нужда от публичен разказ за това кои са олигарсите, с които трябва да се борим и каква трябва да е данъчната система в страната, какви трябва да са доходите на българите и каква е нашата визия за една свободна, справедлива и богата България.

„Протестната вълна от края на ноември 2025 г. не беше поредното гражданско недоволство, а най-голямата вълна от началото на демокрацията насам. И моето поколение, и родените в началото на 90-те, и младите хора, и всички родени след това - ние искаме да живеем по различен начин, да живеем в една силна България в силна Европа. За нас е важно да има прозрачност, истински контрол, спиране на безобразията и по този начин да се отворят повече възможности за младите хора да остават именно тук, в област Враца“, заяви лидерът на ПП.

По думите му, в настоящата предизборна кампания, отново се прави опит да бъдат изплашени българските граждани. „През 2022 г. ни плашеха, че ще умрем без руски газ, че като помагаме на Украйна с оръжия, като ги продаваме на Украйна и от това печели нашата индустрия, че това щяло да ни вкара във войната. Сега ни плашат, че с подписването на един договор, който ни дава възможност да можем да участваме, живот и здраве, като свърши войната, в реконструкцията на Украйна, това пак щяло да ни вкара във войната. Това са пълни глупости, опити да се изплашат българските граждани и опити да се избяга от основната тема на тази кампания. Основната причина защо сега сме на избори е защото на хората им писна от Борисов и Пеевски и да ги крадат през бюджета и не само през бюджета“, каза Василев.

Лидерът на ПП каза, че например за да се въведе правилото Здравната каза да уведомява всеки с SMS какво е платила за гражданина като услуга или медикамент, за въвеждане на пълната забрана за рекламата на хазарт в населените места, трябва мнозинство от 121 депутата, които да натиснат копчето „за“. За смяна на Висшия съдебен съвет са необходими 160 народни представители. Това са мнозинства в парламента за реформи в полза на гражданите, не за правителство.

Четири пъти вкарвахме в парламента промените за SMS известията за платени от НЗОК дейности, с които ще се пресекат рязко фалшивите хоспитализации, но четири пъти нямаше 121 човека със смелостта да натиснат копчето „за“. Два пъти вкарахме в НС да се махне охраната на Борисов и Пеевски, както и на всички други депутати. Със спестените пари за държавни гардове на двамата можехме да имаме две детски градини, вместо да ги охраняваме, обобщи Асен Василев. И попита Радев дали ще гласува в следващото Народно събрание да се свали държавната охрана от НСО на Борисов и Пеевски?

Деница Симеонова от своя страна заяви: „Това са истинските въпроси. Когато се каже, че някой ви бърка в джоба или ви краде, той ви краде по този начин с гласувания в парламента, където не минават мерките, които наистина да спират корупционните практики, а седят едни лобистки закони. Това е, което хората трябва да питат. Всичко друго е празни приказки. Конкретните неща, конкретните проблеми трябва да се сложат на масата“.