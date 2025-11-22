Атанас Зафиров в Ямбол: Даваме път на младите – настоящето е и тяхно

Обновлението на БСП е от изключително значение и затова ръководството разчита младите хора отново да бъдат част от БСП и от лявото обединение. Това е първото ръководство, което дава път на младите хора и в парламентарната група. Променяме досегашната нагласа „бъдещето винаги да бъде за младите, а настоящето никога. Това каза председателят на НС на БСП, коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” и вицепремиер Атанас Зафиров пред младите хора, които участват в третия модел на обучението, което се организира от народния представител от Ямболска област Красимир Йорданов.

Зафиров подчерта, че една от целите на ръководството на БСП е да дава път на младите хора: “Радостен съм, че в Ямбол организирате Младежка академия на БСП, за да повишавате знанията, уменията и организационната им култура”.

Председателят на НС на БСП заяви още, че светът и България се нуждаят от лява политика и сега „БСП - Обединена левица“ има шанса да покаже, че лявото може да бъде държавотворческо, че може да прави политика, може да реализира идеи, може да управлява.

Още: Атанас Зафиров: БСП-ОЛ е стабилен фактор в управлението – с леви политики и социална отговорност

“За месеците, през които е в управлението, БСП показа, че министрите могат успешно да носят тежка отговорност, но най-важното е, че БСП има правилно отношение към държавата, защото нищо добро не чакаше хората, ако бяхме оставили страната ни в този процес на „свободно падане“, заяви Атанас Зафиров.

Младежката академия продължава с практическо обучение, което включва симулация на местни избори и ще завърши с дискусия за бъдещето на БСП.

Зафиров: Хората с режим на водата са с 210 000 по-малко