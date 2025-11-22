Генчев разкри кога бившият играч на Ливърпул ще играе за Локо София, Илиев поиска повече хъс и душа

Старши треньорите на Черно море и Локомотив София Илиан Илиев и Станислав Генчев дадоха своите мнение след двубоя между двата отбора от 16-ия кръг на Първа лига. Наставникът на столичните "железничари" разкри кога бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб ще може да играе за "червено-черните". Това ще се случи догодина. Илиев пък поиска повече хъс и душа от своите възпитаници.

Айб ще играе за Локо София догодина

„Изключително добър двубой, искам да поздравя футболистите – играха със самочувствие, агресия, дисциплина, особено на „Тича“. Искаме всеки мач да започваме така – с контри, дълбока преса - днес имахме такава възможност, успяхме да създадем няколко опасности", заяви Генчев след победата на Локо София над Черно море.

„Ще почна отзад-напред, може да играе догодина. Трябва да му се извадят документи и работна виза. Футболист с неговите качества, ако се подготвя добре, може да допринесе. Може да му създадем добра и благоприятна среда да се върне в професионалния футбол“, каза той за Джордан Айб.

"Твърде малко видяхме от всичко, загубихме повечето единоборства. Локомотив придоби самочувствие и спечели мача. Второто имахме натиска, който сме свикнали да правим у дома. Не принуждавахме противника да бяга, това ни коства и загубата. Не направих правилните смени, влязоха хора, които подходиха интертно. Влязоха в руслото на Локомотив, който искаше да убива времето, след като имаше резултат. Локомотив добре се защитава, имаха само две загуби като гости“, гласеше мнението на Илиан Илиев.

