Лидерът във Втора лига не сгреши и покачи аванса на върха! Емблематичен тим набира скорост (РЕЗУЛТАТИ)

22 ноември 2025, 16:49 часа 424 прочитания 0 коментара
Лидерът във Втора лига Дунав Русе продължава феноменалното си представяне от началото на сезона! Отборът на Георги Чиликов надви с 2:0 у дома Миньор Перник в двубой от 16-ия кръг на втория ни ешалон и остана непобеден. "Драконите" имат 14 успеха и 2 равенства в своя актив, които им отреждат първата позиция с 44 точки - 9 пред основния преследвач Фратрия. Варненци стъпиха накриво ден по-рано и завършиха 0:0 при визитата си на Пирин Благоевград.

Черноморец Бургас влезе в добра форма

Междувременно друг емблематичен български отбор - Черноморец Бургас, засвидетелства добрата си форма с трета поредна победа и пети пореден мач от първенството без загуба. "Акулите" се наложиха с минималното 1:0 над Севлиево като домакини. Единственото попадение в срещата бе дело на Георги Стайков, който в 40-ата минута материализира добър пас на Крис Добрев.

През втората част статуквото се запази. Бургазлии бяха тимът, който контролираше двубоя. На няколко пъти се стигна до нови ситуации, но гол не падна. В 85-ата минута Добрев тресна и гредата. Така Черноморец се изкачи до осмото място във временното класиране с 22 точки.

Янтра Габрово се върна на победния път след 4 поредни мача без успех във всички турнири. "Ковачите" подчиниха Беласица с 2:0 като гост. По един път в двете полувремена се разписа Денислав Ангелов. Янтра е на третото място с 32 точки, а Беласица остава на дъното с 10 пункта  - колкото имат Севлиево и Спартак Плевен.

Резултати от 17-ия кръг във Втора футболна лига:

Дунав (Русе) 2:0 Миньор (Перник) 

Беласица (Петрич) 0:2 Янтра (Габрово)

Черноморец (Бургас) 1:0  Севлиево

Хебър (Пазарджик) 0:3 Спортист (Своге)

