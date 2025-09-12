Блокираният избор за шеф на ДАНС: Кабинетът чака Радев

Процедурата за избор на редовен председател на ДАНС остава блокирана, а правителството на Росен Желязков не предприема стъпки за промяна на ситуацията. Това стана ясно от изявлението на премиера по време на парламентарния контрол. В момента контраразузнаването се ръководи от временно изпълняващия длъжността Деньо Денев – заместник на досегашния шеф Пламен Тончев. Последният подаде оставка и беше избран от Народното събрание за председател на комисията по досиетата.

Според закона председателят на ДАНС се назначава с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Кабинетът внесе в президентството номинацията на Денев, но държавният глава Румен Радев я отхвърли с аргумента, че управляващите извършват чистка в службата. Подобни твърдения направи и Ивайло Мирчев от ДБ, според когото масово се пенсионират служители, за да се освободи място за приближени до санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Още: "Битката за властта е жестока": Бивш президент допуска разрив между Борисов и Пеевски, както през 2013 г.

Какво прави кабинетът?

В парламента Атанас Атанасов (ДБ) поиска премиерът да обясни какви действия ще предприеме за излъчване на политически неутрален кандидат за ръководител на ДАНС. В отговор Желязков припомни текстовете от закона, според които е необходимо съгласие между правителството и президента. Той заяви, че Радев вече е изразил публична позиция, но кабинетът все още очаква формален отговор в рамките на процедурата. По думите му Министерският съвет не е вземал решение за официално предложение и не носи отговорност за правомощията на друга институция.

Засега кабинетът не обсъжда алтернативни кандидатури и чака реакцията на президента. "Не споделям твърдението ви, че тази ситуация устройва управляващите", каза Желязков в отговор на Атанасов. Още: Сламеният човек и размяната на заложници между "Дондуков" 1 и 2: Говори Атанас Атанасов

Премиерът отхвърли и идеята на депутата ДБ в парламента да бъдат внесени няколко кандидатури, които да минат през изслушване в ресорната комисия. Той подчерта, че подобен подход противоречи на действащия закон и може да се реализира само след промени, които зависят от парламента.

Атанасов настоя, че без компромис с президента ще се стигне до фактическо "узурпиране на репресивната власт от правителството".