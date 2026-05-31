Божанов: Процедурата по свръхдефицит е управляема, но властта прави крачки назад

По отношение на грозящата България процедура по свръхдефицит от Европейската комисия, Божанов напомни, че са предупреждавали за този риск преди повече от година, при изготвянето и приемането на Бюджет 2025 и че можем да влезем в румънски или гръцки сценарий.

Рискът по отношение на грозящата България процедура по свръхдефицит от Европейската комисия е управляем и новите управляващи са дали заявка за извършване на необходимите реформи, но после са започнали да правят “крачка назад тук, крачка назад - там”. Това коментира съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов пред БНР.

“Ние от ДБ отоново предлагаме десни, непопулярни мерки, въпреки че е странно опозицията да предлага непопулярни мерки. Защото или ограничаваш разходите за издръжка, или капиталовите разходи, или теглиш дълг. Чухме заявки за теглене на дълг, което е стратегически погрешно, особено в първата година на управление с мнозинство от 131 депутати - ако сега не направиш ключовите, тежки реформи, няма кога”, предупреди Божанов.

За кандидата за президент

Още не е започнал процесът по номинация на кандидатура за президент на демократичната общност, а и първо самият Андрей Гюров трябва да вземе решение дали ще е кандидат, заяви политикът.

Божанов обаче увери, че единна кандидатура ще има, защото такъв ангажимент са поели помежду си политическите и гражданските формации от тази общност, както и пред българските граждани.

Божанов коментира и дали ще бъде приета офертата на ГЕРБ за обща кандидатура за президент.

“Доста странна е тази оферта, защото тя е невъзможна. ГЕРБ все още носят със себе си целия негатив на завладяването на държавата в последните години. И само заради това, че са загубили изборите и в момента са се снишили и лазят по пода, в никакъв случай не значи, че взаимодействие с тях има смисъл и е възможно”, заяви той.

За Баба Алино

Според съпредседателя на “Да, България”, трябва да се вникне внимателно във всички документи и детайли, в дати и срокове, за да се открият много истини по случая със застрояването на Баба Алино край Варна.

“Много институции са замесени, както винаги, и много вероятно е да са си прехвърляли топката и общината е една от тях, но е най-малко виновната. Има слепота на РДНСК, РИОСВ, кадастъра, ДАНС, прокуратурата - всичките тогава под контрола на ГЕРБ и ДПС. Това е типичен пример за това как беззаконие се промушва през корупционните вратички на средно, ниско, пък и на високо ниво”, каза Божанов.

И напомни за заповедта за екстрадиция на Олег Невзоров от шефа на ДАНС миналата година, която бе отменена след броени дни от самия него.

Той съобщи, че депутатът от “Демократична България” Стела Николова е поискала от председателя на Народното събрание да предостави секретния доклад на ДАНС, внесен в парламента, ако изобщо има такъв, за изгонването на Невзоров от страната и да се види дали в него има информация по случая. Ако не, ще бъде поискано изслушване в Народното събрание от председателя на ДАНС.

“Много вероятно е по случая Баба Али да са налице и двете - корупция и заплаха на националната сигурност”, каза Божанов и добави, че е имало сигнали на ранен етап от община Варна до РДНСК и прокуратурата, но по тях не се е работило. Трябва да се стигне до генезиса на проблема, без значение чий хора са замесени и от коя държава идват”, категоричен е съпредседателят на “Да, България”.

Източник: БГНЕС

За съдебната власт

По думите на партийния лидер предстои да се разбере дали оттеглянето на Борислав Сарафов е резултат от прегрупиране или от снишаване на задкулисието в съдебната власт.

Темата за съдебната реформа обаче остава водеща за ДБ, дори когато на преден план сега е проблемът с цените, защото и те в немалка степен са функция на липсата на справедливост и на неспособността на регулаторните органи да налагат санкции за антипазарно поведение.

Изборът на нов Висш съдебен съвет, в който да влязат по-свестни хора по по-прозрачен начин, също не е съдебната реформа според Божанов, защото “при негативната кадрова селекция вече 30 години съдебната система е затлачена”.

По думите му в прокуратурата, която винаги е действала според политическа конюнктура и под преки зависимости, Делян Пеевски все още има силно влияние. Той даде за пример сигналът, пратен от ДБ до ГДБОП за пътувания на Пеевски до Дубай с представители на фирми за координация по обществени поръчки. По него Пеевски пък е сезирал прокуратурата, за да може тя да изземе делото от ГДБОП и да го “смачка”. “Изискват се много промени в структурни процеси в съдебната система - командирования, кариерни израствания и пр.”, каза Божанов.

“Антикорупционната комисия, във всичките ѝ инкарнации, винаги е служила за смокиново листо на прокуратурата”, каза Божанов и изрази надежда новата антикорупционна комисия, която по начина на съставянето ѝ ще бъде далеч по-добра от старата, да не бъде използвана отново като бухалка, както например при председателството на Антон Славчев, когато е използвана и за заплашване на свидетели.

Той обаче е категоричен, че каквито и органи за борба с корупцията да има, и каквито и разследвания и подслушвания да извършват, накрая всичко отива в прокуратурата и трябва да бъде претворено в обвинителен акт. А тогава това или никога не се случва, или обвинението е опорочено и пада в съда.

“Ако съдебната реформа се случи, това ще е успех за нас, независимо с чие мнозинство е приета, но и с наша подкрепа”, каза Божанов. И подчерта, че внесените промени в Закона за съдебната власт са много малка част от това, което трябва да се направи.