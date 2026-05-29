Иво Христов получи още едно поле за власт - интеграция и етнически въпроси

29 май 2026, 21:49 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: пресофиса на евродепутата Иво Христов
Правителството определи вицепремиера Иво Христов за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (МС). Това стана ясно след днешното заседание на правителството.

Националният съвет е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси. Той осъществява сътрудничеството и координацията между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел и на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нес топанска цел. които работят в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на човека.

Като вицепремиер, Христов на първо място има отговорност за стратегическо развитие и координация на политики. Той насочва и координира работата на Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. И още - оглавява комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Отделно, той е връзката между Министерския съвет и Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА); Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО); Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ); Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

интеграция Иво Христов етнически групи
Ивайло Ачев Редактор
