Вицепремиерът Пулев: До дни ще изнеса публично всички корупционни схеми

"Ние следващите дни ще предприемем много сериозни действия, включително съм готов вече с предварителния анализ в структурите на министерството, и ще бъда готов публично да изнеса всичките корупционни схеми, които са се правили през последните години." Това каза в предаването „Панорама“ по Българската национална телевизия (БНТ) вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Скандални

"Нещата са скандални и ние имаме нужната сила, експертиза и добра воля да търсим последствия за всичките тези кражби", заяви още той. Попитан имат ли като управляващи воля да прилагат непопулярни мерки, Пулев коментира: "Имам огромното желание да споделям с ентусиазъм за доброто наследство, което сме получили. Ако това беше така, щях да бъда много щастлив човек. Ние не го правим самоцелно, не го правим с идеята да хвърляме „кал“ към предишните управляващи. Просто искаме да информираме българските граждани, които масово ни гласуваха доверие, какво е състоянието на администрацията и на структурите", добави министърът.

Огромна отговорност

На нас се пада тази огромна отговорност да предприемем редица решителни, болезнени мерки. Част от тях вече бяха изнесени в публичното пространство. И ние, под егидата на Министерството на финансите и под стриктния контрол и отговорна позиция и поведение на премиера Радев, вече сме ги задвижили, каза също той.

По повод обявеното от премиера Румен Радев, че Европейската комисия започва процедура по прекомерен дефицит срещу България, Александър Пулев каза: Информацията стигна до нас по линия на европейските структури. Това е техният анализ, не нашият. В нашия анализ през Министерството на финансите започнахме да изнасяме поетапно информация, споделих и в интервюта преди дни, че състоянието на фиска е катастрофално.

Дефицити

Сега започнахме да вадим нужната статистика, макро и микро показатели, които доказват тази теза. Това е валидирано в момента и от Европейската комисия, която също следи в детайл всички тези процеси, поясни той. Имаме редица структурни дефицити, които са се трупали през последните години, и сега е време за много решителни, много болезнени действия и за един пълен синхрон с европейските институции, смята министърът.

Относно кризисните ситуации с наводненията в страната, Пулев заяви, че държавата е плътно до хората. По думите му всички представители на Министерския съвет са били активирани след създаването на кризисен щаб под егидата на премиера Румен Радев. Събота, неделя, бяхме на терените, денонощно, посочи той и добави, че трима министри са се отзовали на място в бедствените райони. Александър Пулев обърна внимание и благодари за работата на всички представители на ресурсните агенции в структурите на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Цените

По темата за овладяването на цените министърът обясни, че основен проблем в икономиката в момента е ниската покупателна способност. „Ние сме държавата на аномалиите – държавата с най-ниската покупателна способност, а в същото време консумираме стоки от първа необходимост на едни от най-високите европейски цени“, коментира Пулев. Той каза също, че изпълнителната власт ще бъде в пълна готовност да изпълнява всички мерки, които дойдат от Народното събрание. „Към момента сме създали цялата вътрешна координация, имаме план за действие“, заяви Пулев.

