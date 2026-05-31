Китай заплашва ЕС с ответни мерки заради ограничаване на вноса

След като стана ясно, че Брюксел подготвя широкомащабни мерки срещу индустриалния свръхкапацитет на Пекин на фона на нарастващи опасения за бъдещето на европейското производство, Китай предупреди ЕС да не налага нови търговски ограничения.

„Ако ЕС настоява за едностранно въвеждане на нови търговски инструменти и приемане на дискриминационни ограничения, Китай ще предприеме решителни контрамерки и ефективни стъпки за защита на собствените си интереси“, се казва в изявление на китайското министерство на търговията.

„Комуникационните канали между Китай и ЕС остават отворени. Двете страни проучват възможността за създаване на механизъм за консултации по търговия и инвестиции и ще провеждат свързани диалози“, заяви министерството.

Мерки срещу китайския свръхкапацитет

Изявлението дойде в отговор на среща на висши служители на ЕС в петък, на която се обсъдиха как да се противодейства на китайския свръхкапацитет.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен свика в петък проучвателен дебат с 26-те си комисари, за да проучи набор от политически инструменти, насочени към справяне с нарастващия търговски дисбаланс на ЕС с Китай, тъй като рязкото увеличение на китайските стоки, вариращи от превозни средства до слънчеви панели и дрехи, подкопава европейските индустрии, което води до затваряне на фабрики и загуба на работни места.

„Настоящото състояние на търговските и инвестиционните отношения не е устойчиво. Тъй като интересите на икономиката и сигурността стават все по-преплетени, и двете измерения ще изискват по-силен и съгласуван отговор“, се казва в изявление на Европейската комисия след проучвателния дебат, предаде БГНЕС.

Дефицитът в търговията със стоки на ЕС с Китай се увеличи до 360 милиарда евро миналата година от 312 милиарда евро през 2024 г. Той се увеличи още по-рязко през първото тримесечие на 2026 г., показват търговските данни.

Докато Франция и други държави членки настояват за по-строги мерки за защита на европейската индустрия, Германия отдавна предупреждава срещу стъпки, които биха могли да провокират ответни мерки от страна на Пекин. Но в петък Берлин, като рязко промени позицията си, сигнализира за по-голяма готовност ЕС да предприеме по-твърди действия срещу рязкото увеличение на китайския внос, отбелязвайки промяна от традиционно предпазливата си позиция.

„Мисля, че все още има път към конструктивен диалог с Китай, но не можем да позволим Европа да стане жертва на хищническа стратегия, която унищожава нашата индустрия. Необходими са нови инструменти, нови мерки, нова политическа воля“, заяви еврокомисарят по индустриалната стратегия Стефан Сежурне пред POLITICO в петък.