БСП обяви кандидата си за президент

Илияна Йотова официално ще е кандидат за президент на БСП. "Ще издигнем президента Йотова", съобщи пред БНР Атанас Атанасов, депутат от БСП, относно предстоящия тази година вот за държавен глава. "След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество", каза той.

"За нас излизането на Румен Радев на партийния терен е най-голямото предизвикателство, тъй като два пъти е издиган и избиран от българските социалисти. На изборите всички партии са конкуренти, опоненти", посочи Атанасов.

Запитан защо са стигнали до ситуация, в която да е застрашено прескачането на парламентарната бариера, той отбеляза, че такъв въпрос не стои, но са били наясно, че ще понесат електорални щети. "Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките", добави той.

"На предстоящия конгрес предстои да се даде трезва оценка за участието на БСП в това правителство, включително ще се дискутира дали е трябвало по-рано да излязат от управлението", анонсира Атанасов.

Той подчерта, че в БСП поколенческият конфликт не е на дневен ред. "Трябва да се намери подходящият председател, който да я преведе през този нелек период. Няма как България да остане без лява партия в парламента", смята депутатът.