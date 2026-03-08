Асен Василев е убеден, че ще бъде приет Законът за удължаване на бюджета

Това, което трябва да започне да се случва в следващия парламент е абсолютно разграждане е мека дума, взривяване на този модел. ВСС като е извън мандат и не спазва закона на минат на минимални работни заплати, заяви в интервю пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Цялата система, която работи по този начин да е на минимална заплата. Опитах се да наложа, всяко осъдително решение срещу България да излиза от бюджета на Съдебната власт. И човекът виновен за това да има регресивен иск към него. Отказах на пускам към МС за решение обезщетение, ако няма становище на Министерство на правосъдието или, че има регресивен иск. Съдия, прокурор, нанесъл щетата да плати от джоба си или становище на Министерство на правосъдието, че няма как да има регресивен иск", обясни Асен Василев в Неделя 150.

Според него "тези хора, които си мислят, че са безнаказани, трябва да започнат да плащат за безобразията, които вършат в тази система – индивидуално да плащат":

Асен Василев за войната в Близкия изток: Налице са опити за насаждане на страх, но трябва да имаме реална представа за ситуацията

"Трябва да се намалят министерствата от 20 на 12."

Асен Василев призна, че приетият законопроект за парите за втора пенсия, т. нар. мултифондове, като цяло е добър за българските граждани, защото се създава възможност пенсионните фондове по различен начин да управляват парите на гражданите - предлагат се 3 вида фондове.

"За мен лично има и две притеснителни неща, че за по-рисковите инвестиции се отваря възможността за инфраструктурни инвестиции. Като цяло тези пенсионни фондове ги има по света, но за България мисля, че е рано, тъй като не сме си почистили правосъдната система и надзора – КФН", коментира лидерът на ПП.

Той обясни, и за рисковете:

"Ако се инвестира през борсата в ценните книжа на Франция и Германия рискът от корупция е малък. Ако инвестирате в строителството на мост на Балканите, рискът е по-висок, отколкото в ДЦК на Германия."

Асен Василев е убеден, че ще бъде приет Законът за удължаване на бюджета:"Поне, ако някой има останал грам акъл в главата. Не мисля, че ГЕРБ искат в средата на изборната кампания държавата да спре ключови плащания и тези 5% увеличение на заплатите към всички служители, а и разбирам, че са разплатени."

Василев коментира и цените в резултат на военния конфликт в Иран.

"В момента увеличението на петрола е от 60 до над 90 долара за барел – около 50%. Това също води до инфлация, ако се задържи това положение до 5 месеца ще даде отражение на цените на всички стоки с транспортна компонента или зависят от цените на енергията. Хубавото е, че имаме само една от трите енергии – петрола. Газът стои стабилен като цена и електроенергията също", обясни бившият финансов министър и лидер на ПП.

Според него служебният премиер Андрей Гюров е избрал членовете на кабинета от целия политически спектър, а правителството има една основна задача - да проведе честни избори.

"Важно е с действията си да заявиш каква политика водиш, на думи е много лесно", заяви той и посочи като пример, че единствено ПП-ДБ са били на протеста срещу Сарафов и са готови да поемат ответните удари.

На въпроса защо не избрахте нов ВСС в сглобката Василев отговори:

"Бойко и Пеевски имат над 80 депутати, трябват 160 за нов ВСС. Това означава, че ако изберем трябва да дадем квота на Бойко или на Пеевски. Вие искате ли ВСС с Бойко или с Пеевски? Ако изберем ВСС с тях означава да презаредим Съдебната система със същите безобразия и зависимости."

