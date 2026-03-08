Трайков: Спецов да мисли и за българските потребители, договорът с „Боташ“ е безмилостен

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков призова управителя на „Лукойл“ Румен Спецов да изпълнява така задълженията си, че освен за правата на акционерите, да мисли и за правата на българските потребители.

Министър Трайков коментира пред бТВ скока на цените на петрола в резултат на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, които доведоха до затварянето на стратегическия Ормузки пролив, през който преминават около 20% от световния петрол и 25% от световния втечнен природен газ. Войната се отрази веднага на цените и по бензиностанциите те скочиха с 6%, което отговаря приблизително на 20% на оскъпяване на суровия петрол, обясни Трайков.

Той отбеляза, че ние основно потребяваме бензин произведен у нас. „90% от потреблението идва от нашата рафинерия в Бургас, която се управлява от държавата в лицето на Спецов. Бих го призовал, без да става дума за нарушаване на правата на акционера, така да изпълнява задълженията си, че да мисли и за правата на българския потребител“, каза министърът. Той заяви, че вече е разговарял със Спецов по въпроса.

„Според мен трябва да е възможно, защото ценообразуването е в ръцете на рафинерията. Отговорният управител на рафинерията може да защити правата на акционерите, но без да се реализират прекалено големи печалби за сметка на потребителите“, добави министър Трайков.

Служебният министър коментира и темата с доставките на природен газ. В момента в цяла Европа и у нас настъпва периода, в който се нагнетява газ в хранилищата за следващия отоплителен сезон на мястото на вече използваните. Според Трайков в момента не е време „Булгаргаз“ да нагнетява газ в подземното хранилище в „Чирен“, защото това ще стане на по-високи цени. В същото време за разлика от Европа, в „Чирен“ има по-големи количества „синьо гориво“. „Нашето хранилище е запълнено на 42%, което за нас в тази ситуация е един добър буфер“, подчерта енергийният министър.

Той отбеляза и значението на дългосрочния договора с Азербайджан, по който имаме гарантирани доставки на газ на цена, определяща се по различна формула от тази на втечнения, която се формира на спотовия пазар. Министърът припомни, че преди дни сме заредили и цял танкер с втечнен газ на Александруполис и гориво ще има за март и април. „Ако сложим азербайджанския, дори и без допълнителни доставки на втечнен природен газ, използвайки „Чирен“, можем да изкараме около 3 месеца без някакви съществени ценови промени“, увери министърът.

Спирайки се на прословутия договор с „Боташ“, сключен от служебното правителство на тогавашния президент Румен Радев, министър Трайков призна, че той е безмилостен към нас в ценово отношение и ние наистина губим милион ежедневно. В същото време той вижда и надежда. Основание за това му дават разговорите с турския заместник-министър на енергетиката Демирджан, който е дал ясно да се разбере, че българската и турската страна трябва да седнат и да обсъдят „тази непоносима ситуация“.

Над 15 000 клиенти на електроразпределителните дружества са подали сигнали за необичайно високи сметки за ток, каза министър Трайков.

По думите му първата задача на служебното ръководство е била да започне пълна проверка на всички възможни причини за скъпите фактури. „За мен най-важното беше да бъде извършена необходимата проверка по всички възможни начини“, заяви Трайков.

Той обясни, че до момента е установено, че в огромната част от случаите показанията на електромерите съответстват на издадените фактури. Това обаче не слага край на съмненията.

„След като сравнявате дали показанията съответстват на фактурата и се оказва, че да, съответстват, значи почваме да подозираме електромерите“, каза министърът.

Затова регулаторът е демонтирал около 130 електромера, избрани на случаен принцип. Те се проверяват технически и софтуерно в независима лаборатория. Трайков заяви, че очаква резултатите от тези проверки още в началото на следващата седмица.

Ако и те не покажат отклонения, ще остане версията, че по-високите сметки са резултат от по-голямо потребление и по-студено време.

„Но преди да имаме право в името на всички хора, които са притеснени от сметките си, трябва да изчерпим всички възможни варианти“, заяви той.

