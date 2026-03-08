Атанас Запрянов: България не подкрепя логистично САЩ за операцията в Иран

По никакъв начин българска територия не се използва като логистична територия за подкрепа на американската операция в Иран. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов. "Ние смятаме, че България по никакъв начин не е цел на иранското ръководство", каза той пред bTV и добави: "Разполагането на тези самолети е по искане на САЩ и колективната отбрана. Ако се наложи да се променя мандатът, ще трябва да се отиде в парламента и да се търси съгласие".

Снимка: БГНЕС

Той обясни, че използването на самолетите на летището в София е базирано на нотите, които са изпратени от правителството на САЩ, съгласно закона за преминаване през и пребиваване на територията на страната. В тях ясно е описано точно за какво идват, колко време ще стоят и какви задачи изпълняват. "Съгласно закона аз мога да разрешавам до 15 самолета и до 1000 души личен състав с невоенна мисия", каза министърът на отбраната.

Още: Ще дават акъл за справяне с иранските дроновe: Украински експерти заминават за Близкия Изток

"Изпълняваме различни задачи. Съгласно плановете за колективна отбрана България трябва да бъде в състояние да осигурява летища и друга инфраструктура за разполагането на съюзническите войски. Това са част от тези тренировки, които извършваме", обясни още Атанас Запрянов.

Източник: Facebook.com/Milen Keremedchiev

Самолетите, разположени в София, по никакъв начин не летят до Персийския залив. "В София се намира ВВС база "Враждебна", приемането на тези самолети е в рамките на тази база. Единствено площта, стоянките, където са поставени тези самолети, са в гражданската част. По тази причина сме и в много тясна координация с министрите на вътрешните работи и транспорта.", обясни министър Запрянов.

Още: Гърция обеща да пази небето ни

На въпрос има ли намерение българската държава да премести самолетите от гражданското ни летище той заяви, че в момента се водят разговори със САЩ, но те са в начален етап. Когато има решение, то ще бъде обявено, увери военният министър. Той заяви, че Иран са се поинтересували какви са тези самолети, ние сме дали обяснение и то е прието. "Оттам насетне няма никакви притеснения", допълни военният министър.

За колективната отбрана и ядрения чадър

Снимка: БГНЕС

Министър Запрянов подчерта и значението на ПРО. "Ние разчитаме на колективната отбрана. ПРО е ефективна и готова да отрази всякаква цел и това се доказа на практика. В областта на ПРО може да разчитаме изцяло на НАТО", каза той.

Още: Борисов вся интрига: Напрежение между Гюров и Запрянов заради партийно посещение

Запрянов коментира и срещата си с Бойко Борисов преди Съвета по сигурността. Обсъдени са две теми. Едната е свързана с информираността по Близкия изток, а другата е за механизма FACE.

На въпрос дали България има интерес от френската инициатива за ядрен чадър, министър Запрянов каза: Тази тема дори не е от правомощията на редовен кабинет, камо ли на служебен. Включването в такава инициатива трябва да бъде разгледано от парламента. Ядреното сдържане се осигурява от НАТО. Идеята на френския президент е да се създаде допълнителен френски стълб за ядрено сдържане. Но натовският остава основен, но този въпрос е от компетенцията на парламента".

Още: "Иран не се съобразява кой участва в операцията": Военният министър иска повишаване на готовността на ПВО на България

Според него основната цел на Тръмп в Иран е ликвидирането на иранската ядрена програма, пише БГНЕС.