Любопитно:

Атанас Запрянов: България не подкрепя логистично САЩ за операцията в Иран

08 март 2026, 19:20 часа 369 прочитания 0 коментара
Атанас Запрянов: България не подкрепя логистично САЩ за операцията в Иран

По никакъв начин българска територия не се използва като логистична територия за подкрепа на американската операция в Иран. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов. "Ние смятаме, че България по никакъв начин не е цел на иранското ръководство", каза той пред bTV и добави: "Разполагането на тези самолети е по искане на САЩ и колективната отбрана. Ако се наложи да се променя мандатът, ще трябва да се отиде в парламента и да се търси съгласие".

Снимка: БГНЕС

Той обясни, че използването на самолетите на летището в София е базирано на нотите, които са изпратени от правителството на САЩ, съгласно закона за преминаване през и пребиваване на територията на страната. В тях ясно е описано точно за какво идват, колко време ще стоят и какви задачи изпълняват. "Съгласно закона аз мога да разрешавам до 15 самолета и до 1000 души личен състав с невоенна мисия", каза министърът на отбраната.

Още: Ще дават акъл за справяне с иранските дроновe: Украински експерти заминават за Близкия Изток

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Изпълняваме различни задачи. Съгласно плановете за колективна отбрана България трябва да бъде в състояние да осигурява летища и друга инфраструктура за разполагането на съюзническите войски. Това са част от тези тренировки, които извършваме", обясни още Атанас Запрянов.

Източник: Facebook.com/Milen Keremedchiev

Самолетите, разположени в София, по никакъв начин не летят до Персийския залив. "В София се намира ВВС база "Враждебна", приемането на тези самолети е в рамките на тази база. Единствено площта, стоянките, където са поставени тези самолети, са в гражданската част. По тази причина сме и в много тясна координация с министрите на вътрешните работи и транспорта.", обясни министър Запрянов.

Още: Гърция обеща да пази небето ни

На въпрос има ли намерение българската държава да премести самолетите от гражданското ни летище той заяви, че в момента се водят разговори със САЩ, но те са в начален етап. Когато има решение, то ще бъде обявено, увери военният министър. Той заяви, че Иран са се поинтересували какви са тези самолети, ние сме дали обяснение и то е прието. "Оттам насетне няма никакви притеснения", допълни военният министър.

За колективната отбрана и ядрения чадър

Снимка: БГНЕС

Министър Запрянов подчерта и значението на ПРО. "Ние разчитаме на колективната отбрана. ПРО е ефективна и готова да отрази всякаква цел и това се доказа на практика. В областта на ПРО може да разчитаме изцяло на НАТО", каза той.

Още: Борисов вся интрига: Напрежение между Гюров и Запрянов заради партийно посещение

Запрянов коментира и срещата си с Бойко Борисов преди Съвета по сигурността. Обсъдени са две теми. Едната е свързана с информираността по Близкия изток, а другата е за механизма FACE.

На въпрос дали България има интерес от френската инициатива за ядрен чадър, министър Запрянов каза: Тази тема дори не е от правомощията на редовен кабинет, камо ли на служебен. Включването в такава инициатива трябва да бъде разгледано от парламента. Ядреното сдържане се осигурява от НАТО. Идеята на френския президент е да се създаде допълнителен френски стълб за ядрено сдържане. Но натовският остава основен, но този въпрос е от компетенцията на парламента".

Още: "Иран не се съобразява кой участва в операцията": Военният министър иска повишаване на готовността на ПВО на България

Според него основната цел на Тръмп в Иран е ликвидирането на иранската ядрена програма, пише БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
НАТО Атанас Запрянов война Иран
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес