Румяна Бъчварова: Лошо е, че европрокурорът ни се чувства заплашен от главния и от политически лидер

Румяна Бъчварова: Лошо е, че европрокурорът ни се чувства заплашен от главния и от политически лидер

Ако българският европрокурор се чувства заплашен от главния прокурор, градския прокурор и политически лидер, това говори лошо. Но ние имахме и друг такъв случай. Около отстраняването на Иван Гешев, сегашният и.д. главен прокурор беше заявил, че се страхува за живота си. Т.е. на това ниво атрибут на споровете се решават с лични заплахи. Това, което е важно, е да се изясни истината и това е част от битката. Това каза началникът на кабинета на премиера Андрей Гюров - Румяна Бъчварова в интервю за NOVA.

Тя коментира и действията на правителството по извеждането на българските граждани, които са засегнати от конфликта в Близкия изток. По думите ѝ към момента са изтеглени около 3 000 души.

Бъчварова беше категорична, че правителството следи военните действия. И подчерта, че България се ползва от колективната отбрана на НАТО.

По отношение на американските самолети, които са разположени на летището в София, тя каза, че това вече е било изяснено, но се използва в политическите битки. Бъчварова посочи, че самолетите не са предназначени за военни действия, това вече е казано, а който твърди обратното, не е достатъчно информиран.

Тя беше категорична, че няма да има смяна в Министерството на отбраната. Този коментар идва на фона на срещата на Атанас Запрянов с Бойко Борисов.

Тя допълни, че Андрей Гюров ясно е изразил позицията си на неодобрение по този случай.

Бъчварова коментира и рокадите в МВР. Тя посочи, че екипът, който сега е във ведомството, работи много добре. По нейни думи смяната в областните дирекции е била очаквана и „който и да беше дошъл, щеше да направи това".

По отношение на оставката на служебния министър на МРРБ - Ангелина Бонева, Бъчварова каза, че е имало заявено желание от нейна страна да напусне поста. „Историята е много лична, няма никакъв натиск", беше категорична тя. Очакванията са нейното място да бъде заето от един от зам.-министрите – Николай Николов, каза говорителят.

