Борисов подписа искането на ПП-ДБ за оставка на Антон Славчев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов лично подписа искането на "Продължаваме промяната – Демократична България" за оставката на Антон Славчев като председател на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това стана в началото на парламентарното заседание, директно в пленарната зала, след призив от депутата Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната - Демократична България".

От трибуната Мирчев напомни, че лидерът на ГЕРБ вече е обещал подкрепа за искането за оставка на Славчев, чийто мандат е изтекъл, а обвиненията срещу него за връзки със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски не стихват. Още: "Всеки ден ще сме тук": Антон Славчев се скри от ПП-ДБ и не дойде на среща за Пеевски

"Нося папката"

"Разчитам на мъжката дума на Борисов – когато е казал, че ще подкрепи оставката. Нося папката и идвам да подпишем", заяви депутатът и се отправи към първия ред, където седеше Борисов. Лидерът на ГЕРБ подписа веднага, подпомогнат от Деница Сачева. След това папката обиколи залата, достигайки и до представители на БСП и ИТН, а сред депутатите настъпи оживление.

Борисов даде обещанието си още в началото на октомври, но досега не беше предприел конкретни действия. Междувременно управляващото мнозинство започна процедура за избор на нов състав на антикорупционната комисия, но процесът се забави. Европейската комисия изрази несъгласие с промените в закона, прокарани от управляващите, а реформата в КПК остава сред ключовите условия за отпускане на следващия транш по Плана за възстановяване и устойчивост. Още: Атанас Атанасов: Аз бях първият, който каза да се закрие КПК

КПК под ръководството на Антон Славчев е в центъра на няколко шумни разследвания и арести – сред тях тези срещу кмета на Варна от ПП-ДБ Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. От опозицията твърдят, че действията на комисията имат политически мотиви.