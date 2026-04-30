Борисов и Пеевски оглавиха парламентарните си групи, ПП и ДБ - с отделни ръководства

След проведена техническа среща на новоизбраните ръководства на парламентарните групи в новото 52-ро Народно събрание станаха ясни имената на всички председатели и заместник-председатели на отделните групи в парламента. Очаквано "Продължаваме промяната" и "Демократична България" потвърдиха своето разделяне на две отделни парламентарни групи, поради което и самото Народно събрание ще има не петима, а шестима зам.-председатели, обяви новоизбраната за председател на НС Михаела Доцова.

Петър Витанов бе избран за председател на най-голямата парламентарна група в 52-рия парламент - формацията на Румен Радев "Прогресивна България". Негови заместници ще бъдат Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и проф. Олга Борисова. Секретари на групата ще са Светла Коджабашева и Асен Бабачев, а Антон Кутев ще отговаря за връзките с обществеността.

Борисов и Пеевски начело

Очаквано парламентарната група на ГЕРБ-СДС бе оглавена от лидера на партията Бойко Борисов. Негови заместници, както и в предишния парламент, ще бъдат отново Деница Сачева, Костадин Ангелов и Румен Христов, а секретар ще е Александър Иванов.

Начело на групата на ДПС застана Делян Пеевски със заместник-председатели Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова-Копарова. За секретар е определена Фатима Йълдъз.

Още: Коя е Михаела Доцова - новият председател на парламента? (СНИМКИ)

Раздорът

След окончателното си разцепление коалицията ПП-ДБ ще има две ръководства, две парламентарни групи, двама зам.-председатели на парламента и отделно участие в парламентарните комисии. За председател на групата на "Демократична България" бе избрана Надежда Йорданова, а зам.-председатели ще бъдат Божидар Божанов и Катя Панева. Секретари на ПГ ще са Александра Стеркова и Любен Иванов.

От своя страна "Продължаваме промяната" се оглавява от бившият премиер акад. Николай Денков, а зам.-председатели ще са Ивайло Шотев и Татяна Султанова. Секретар е Иво Михайлов.

Групата на "Възраждане" ще бъде с лидер Костадин Костадинов, зам.-председател Петър Петров и секретар Ангел Янчев.

Проследихте НА ЖИВО: На ход е Румен Радев! 52-рият парламент започна работа (ВИДЕО).