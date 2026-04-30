Световни премиери и магията на танца от древността до днес - One Dance Festival отново в Пловдив

30 април 2026, 14:10 часа
Снимка: One Dance Festival
От 22 май до 7 юни в Дом на културата "Борис Христов" - Пловдив, ще се проведе 18-ото издание на международния фестивал за съвременен танц One Dance Festival, билетите за който вече са в продажба. Тази година програмата е изключително богата и атрактивна, с участието на едни от най-актуалните имена на европейската сцена, поставяйки на фокус важни глобални теми.

Пловдив се превръща в динамична амалгама от съвременен танц, африкански племенни ритми и DJ музика, византийски псалми и български фолклор. Официалното откриване е със световна премиера на едно от най-ярките европейски имена на съвременния танц – Бенджамин Кан, а програмата между 29 и 31 май продължава с впечатляващи нови продукции на международно признатите хореографи Зора Снейк, Лара Барсак и Катерина Радева. Уикендът е интензивно пътуване през теми като творческата съпротива срещу унищожението на природата, женската съзидателна сила и личното търсене на идентичност и дом.

Тази година One Dance Festival поставя фокус върху Белгия – селекция, която представя едни от най-интересните и разпознаваеми артисти на съвременната белгийска сцена.

"Focu Meu" - Бенджамин Кан

Фотограф: Florent Roux

Откриването на 22 май от 20:00 ч. поставя впечатляващо начало със световната премиера на "Focu Meu" – новият спектакъл на Бенджамин Кан, създаден като копродукция на фестивала за съвременен танц. Вдъхновен от идеята за "вътрешния огън", спектакълът е силно въздействащо, почти ритуално преживяване, в което движение, глас и музика се сливат в хипнотична сценична енергия. Кан работи с изпълнители с вокална подготовка – от опера до експериментални техники – и вплита влияния от класическа хармония, оперно пеене, хип-хоп и хеви метъл. Подът се превръща в жив инструмент, а звуковата среда, изпълнявана и миксирана на живо, усилва въздействието на сценичната динамика. Светлината и тъмнината създават метафизично пространство, в което вътрешното и външното играят на криеница, оставяйки следи и загадки за публиката.

Кан е хореограф и танцьор, базиран в Брюксел, с образование по театър и циркови изкуства (ESAC). Работил е с редица водещи европейски артисти и създава авторски спектакли от 2019 г., като разглежда танца като мощен социален и политически инструмент.

Билети: https://epaygo.bg/2279227819

Битката на лианите - Зора Снейк

На 29 май в Дом на културата "Борис Христов" ще видим едно от най-впечатляващите имена от международната танцова сцена в момента - Зора Снейк, който създава танцов активизъм между Камерун и Белгия. Той ще представи "Битката на лианите" – копродукция на One Dance с Националния театър на Белгия, която съчетава съвременен танц, племенни ритуали и електронна музика на живо. Сценографията, вдъхновена от шаманска колиба, и присъствието на DJ на сцена превръщат спектакъла в завладяващо преживяване със силно екологично послание.

За него танцът е апел срещу злоупотребата с природните ресурси, която руши не само културата, историята и домовете на племенните народи, но и на цялата планета.

Билети: https://epaygo.bg/3464261118

Kassia Undead - Лара Барсак

Фотограф: Stanislav Dobak

На 30 май One Dance Festival ще срещне публиката с Лара Барсак и нейната "Kassia Undead" – хипнотична продукция, която ни пренася в света на византийската поетеса Касия от Константинопол, една от първите жени - композитори от Средновековието. Спектакълът впечатлява с деликатно преплитане на съвременен танц и древни псалми, пречупени през съвременен, феминистки прочит. На сцената теми като религия, скръб, мъченичество и меланхолия получават съвременен прочит. Осем изпълнители пеят и танцуват, за да призоват духовете на миналото, като съживяват фрагменти от нейното музикално наследство. Между мистицизъм и съвременност, те се превръщат в призрачни образи, в които епохите се размиват. Обгърнат от богата сценография и ритуални образи, спектакълът разкрива свят между божественото и демоничното, където хуморът и тъгата съжителстват.

Барсак е белгийска хореографка и изпълнител, която често работи с исторически и архивни материали, превръщайки ги в съвременни сценични разкази. Нейните произведения се отличават с интелигентен хумор, силно визуално присъствие и дълбочина.

Билети: https://epaygo.bg/2821104748

ДРУГА - Катерина Радева

На 31 май от 18:00 ч. Катерина Радева представя световната премиера на "ДРУГА". След повече от 25 години работа в чужбина, Радева се завръща в България с дълбоко личен спектакъл за идентичността, миграцията и принадлежността. Тя обединява танца и музиката от българския фолклор със своята съвременна естетика, чувство за хумор, характерни движения и визуално богатство. Спектакълът е лично и символично пътешествие, в което чувството за дом се задава от разстоянието, което ни дели от него.

Катерина Радева е международно признат автор на пърформанс и танц, базирана във Великобритания, чиито произведения са представяни в Европа и САЩ. Работата ѝ се отличава с директност, уязвимост и силна връзка с публиката.

Билети: https://epaygo.bg/7826965464

И това е само началото – в програмата на One Dance Festival 2026 очакваме още силни акценти: Айелен Паролин с "Неустоима революция" – енергична, карнавална копродукция с 12 танцьори; Хара Коцали с "Това е краят на забавната фаза" – интензивно сценично пътуване през историята, поп културата и женските гласове; и Нурия Гиу Сагара с "POV / Гледна точка" – провокативно соло за дигиталната идентичност и социалните мрежи. Очаквайте подробности за тях съвсем скоро.

По повод Международния ден на танца и 18-ото издание на фестивала, на 28, 29 и 30 април билетите за всички спектакли ще бъдат с 50% отстъпка онлайн с код ONEDANCE50 в платформата на ePayGo.

One Dance Festial е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC и се реализира с подкрепата на Министерство на културата на Република България, Национален фонд "Култура", Община Пловдив, Wallonie-Bruxelles International, Фондация Лъчезар Цоцорков, CataLANDance, Onassis Stegi, Teatroskop.

Следете всичко актуално от One Dance Festival ‘18 на: https://onedance-festival.com/.

Яна Баярова
