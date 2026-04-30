Агнешко за под 10 евро в Kaufland за Гергьовден

В седмицата на един от най-обичаните пролетни празници - Гергьовден, Kaufland България предлага различни видове прясно агнешко месо на цени между 9,20 евро (17,99 лв.) и 10,99 евро (21,49 лв.). Клиентите на ритейлъра могат да открият агнешка плешка и главичка, агнешки бут и гърди и комплект агнешки дроб за дроб сарма.

В допълнение към традиционното гергьовско месо, веригата предлага разнообразие от сезонни зеленчуци с намаление до над 50%. На половин цена са картофите, краставиците и чесънът. С голямо намаление от над 40% са още салатата айсберг, спанакът и доматите на клонка. Сериозни отстъпки има и при къдравата салата, зеления лук и репичките „Брей!“.

Празничанта промоция обхваща още кашкавалът, филето „Елена“ и ядките.