Борисов: От 2020 г. ме няма, но те пак се оправдават с мен. Като се оправдавате с нас, пуснете ни пак да управляваме

По времето на кабинета "Желязков" събрахме 14 милиарда повече от контрабанда, сега от контрабанда 5.5 милиарда се губят, а язовирът се пълни. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Плевен.

"Те ГЕРБ не го слушат, те искат язовира да се пълни - с гориво, мантинели и като им звъннеш по телефона не ти вдигат", възмутен бе лидерът на ГЕРБ. "Аз ще се върна на думите, казани от Антон Кутев. Гледах го как се гърчеше, как призна, че неговата парламентарна група научава от опозицията какво се случва в Министерски съвет. Те дори не знаят как работи системата, те там имат вожд и някакъв парламент, който няма да издържи. Тя диктатурата не издържа по време на демокрация", разкритикува управляващите Борисов.

"В един момент аз попитах в Дъблин медиите какво сме подписали, защото първо имаше информация, че сме подписали. После, че нищо не сме. Накрая ден по-късно от Министерски съвет съобщиха, че все пак нещо сме подписали", каза още Бойко Борисов.

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"Тук искам да благодаря на г-н Дачков, че даде възможност по темата да се шикалкави по темата", каза още той. "Искам да кажа на г-н Радев, когато ние сме били в сглобки, ние не сме можели да водим нашата мажоритарна политика. През периода 2013-2021 г., ние сме можели колкото изкарваме - толкова да харчим. Имахме, както се казва, постна пица, понякога й се добавяше кашкавал. Имахме и резерви", каза още той.

За наследството

В коментар за тежката катастрофа на АМ "Тракия", той коментира: "Във Фейсбук, аз изразих съболезнования, не ми харесва такива ситуации да се ползват за политически нападки. Да бъдем поне човеци, хора. Аз от 2020 г. не съм положил един подпис. Не разбирам защо когато се коментира тази ситуация постоянно се вади моето име", казва още бившият премиер, цитиран от "24 часа".

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"Тя мъглата се вижда, сигурно и в Плевен и Монтана е имало. Да, има обработка на асфалта, не можем да ги обвиним в това, но при всяка преминаваща кола, той се търка. Аз си спомням, когато бях кмет на София всеки път, когато завалеше дъжд на "Цариградско шосе", имаше катастрофа. Асфалтът се сменя на 5 години, това е стандартът", обясни Борисов.

"Когато станах премиер, магистралите ни бяха като писти, Тодор Живков ли да обвиня?", попита риторично той. "Пак повтарям, от 2020 г. ме няма, но те пак се оправдават с мен. Като се оправдавате с нас, пуснете ни пак да управляваме", заяви още лидерът на ГЕРБ.

"В момента се работи на стария комунистически принцип - всичко най-важно се пази в тайна. Мълчи се за договорът с "Боташ", не се дава информация за костите на Цар Самуил, медиите питат - казват им, че са обладани", добави той.