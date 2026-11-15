Тежък удар за Италия: Героите срещу Франция са аут за решаващия сблъсък

Селекционерът на Италия Роберто Манчини потвърди, че "адзурите" ще бъдат без Давиде Фратези и Николо Камбиаги в решителния мач от Лигата на нациите срещу Белгия на 15 ноември, а участието на Рикардо Калафиори също е под въпрос. Манчини заяви, че вече е решил какъв ще бъде съставът за двубоя в Брюксел, но първо ще провери физическото състояние на футболисти по време на последната тренировка.

Роберто Манчини вече знае как ще замени Фратези и Камбиаги

"Съставът? В главата ми всичко е доста ясно, но ще видим утре", коментира специалистът. "Утре ще преценим физическото състояние на всички футболисти и ще ги тестваме по време на последната тренировка, включително двамата или тримата, чието участие е под въпрос", добави Роберто Манчини. Фратези, който се разписа при победата с 3:1 над Франция на 12 ноември, напусна лагера заради мускулно разтежение. Камбиаги, който също се представи много силно срещу "петлите" се завърна в Болоня заради проблем с глезена.

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Димарко може да замести Калафиори за Италия

"Надявахме се Камбиаги да се върне, но тази сутрин той все още изпитваше болка. Ще намерим заместници за него и за Фратези. Състоянието на Калафиори също трябва да бъде оценено", каза още Манчини. Това е пореден удар за италианския състав, който вече загуби Николо Дзаниоло, който напусна лагера по-рано тази седмица поради лични причини. Отсъствието на Калафиори не е толкова плашещо за "адзурите", тъй като на позицията ляв бек може да играе и Федерико Димарко. Но футболистът на Арсенал е значително по-стабилен в защита спрямо този на Интер.

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