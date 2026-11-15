Мрачна прогноза от Гари Линекер: Почетино го чака кошмар в Ман Юнайтед

Маурисио Почетино ще поеме Манчестър Юнайтед на 18 ноември, след като приключи и последните си ангажименти начело на националния отбор на САЩ. Това стана официално, след като Майкъл Карик беше уволнен от поста на старши треньор. В Англия не са оптимистични за бъдещето на аржентинеца начело на "червените дяволи", като легендарният Гари Линекер предрече, че специалистът няма да издържи повече от 18 месеца начело на отбора.

Гари Линекер: "Почетино ще остане разочарован от развоя на събитията"

Според Гари Линекер Паурисио Почетино няма да се справи с дълбоките проблеми в Манчестър Юнайтед: "Мисля, че ще имат разумен старт и ще се справят добре за известно време. Въпреки това смятам, че Почетино ще остане разочарован от развоя на събитията и ще се изненадам, ако все още е в клуба след 18 месеца". Линекер твърди, че проблемите на "червените дяволи" са в звената над треньора, но винаги обвиняваните са били специалистите, които водиха Ман Юнайтед след сър Алекс Фъргюсън.

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"Вината винаги пада върху треньора"

"Това е история, която се повтаря отново и отново. Вината винаги пада върху треньора и това е очевидно, но смятам, че истинските проблеми са над него (...) Като погледнем някои от имената през последните 10 години, колко треньори минаха оттам след Алекс Фъргюсън? Около 12? И всички си тръгват с думите, че клубът е катастрофа", добави легендарният нападател. Като най-големите препятствия пред всеки мениджъре на манчестърския гранд Линекер посочи проблемите с ръководството и постоянното обвиняване на треньорите.

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