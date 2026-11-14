Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията

Шест месеца след началото на управлението има много разочаровани хора, назначени са твърде много неподготвени кадри, а държавната администрация има нужда от сериозна промяна. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева за управлението на „Прогресивна България“. Тя посочи резултата от първия тур на президентските избори като ориентир за обществените очаквания. По думите ѝ много хора са имали големи надежди, но вече са разочаровани. Тя уточни, че лично не е имала очаквания и затова не е разочарована.

Като втори проблем тя посочи назначенията в управлението. „Второ, твърде много неможачи, назначени в управлението във всички сфери. Много малко са местата, където референциите на хората от съответната гилдия, от съответния бранш, казват добри думи, дават още надежда“, заяви Дончева.

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Третата ѝ забележка беше свързана с отношението на управляващите към опозицията. Дончева призова министрите да не отделят толкова внимание на критиките, а да говорят за конкретните проблеми и предложенията си за решаването им. „Не се занимавайте толкова с опозицията. Опозицията това ѝ е работата – тя ще ви намира кусури, ще спори. И в много случаи няма да бъде права. Но оставете ефекта от това, че тя не е права, а говорете по същество. Говорете за това, което е проблем и за вашето предложение за решението“, каза тя.

Дончева посочи и друг управленски риск – прекомерното съсредоточаване на информацията и административната работа в един човек или в малка група. „Когато съсредоточите целия информационен поток върху един човек или върху много малка група хора, в един момент те изпушват. Просто нямаш физически и психически капацитет това нещо да го смелиш“, каза тя.

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Като пример посочи управлението на Жан Виденов, при което според нея прекалено много процеси са минавали през премиера, докато той не е рухнал физически и психически. Според нея, когато критиките на опозицията са очевидно несъстоятелни, властта не трябва да влиза в продължителни опровержения.

По повод резултатът от президентския вот Дончева посочи, че демократичната общност се е мобилизирала силно, но резултатът е показал ограниченото ѝ влияние извън София. Според Дончева хората в малките населени места и производителите на земеделска продукция имат различен поглед към икономическите отношения от този на градската публика в София. „Гюров и Кандев не бяха добра кандидатура на умнокрасивата общност. Ако това е единствената им възможност, а те да извадят консенсусна двойка, значи те нямат шансове“, заяви Дончева.

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