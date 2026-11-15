ЦСКА вдига конкуренцията с южноамерикански национал с опит в Европа

ЦСКА има нужда от подсилване по фланговете в нападение, тъй като няма достатъчно класни състезатели по крилата. Някои от новите попълнения не задоволяват нуждите на отбора и "червените" искат да увеличат качеството и дълбочината си на съответните позиции. Според колегите от "Мач Текеграф", за целта скаути на ЦСКА следят колумбийското крило Оскар Кортес, който играе в аржентинския Уракан. Там фланговият футболист е под наем от шотландския Рейджърс.

ЦСКА иска да привлече Оскар Кортес

Вече е ясно, че ЦСКА няма да разполага с неограничен бюджет през зимния трансферен прозорец поради мониторинга, наложен от УЕФА. И все пак "червените" искат да се подсилят на най-нужните позиции. Двете крила са именно с такъв характер, тъй като са важни за постройката на Маркус Гиздол, а в момента ЦСКА не разполага с достатъчно качество и дълбочина и по двата фланга. Затова "червените" следят Оскар Кортес, който в момента се подвизава по аржентинаките терени. Той има и опит в Европа, като се е състезавал за отбори във Франция, Шотландия и Испания.

Още: Проблеми за Атанас Рибарски - остана без топ играч за последния си мач начело на националния отбор

#Huracán Oscar Cortes entrena con la Selección Colombia 🇨🇴 https://t.co/IZ8VLuPAvE — SoyQuemero (@SoyQuemeroTV) November 11, 2026

Кортес игра във Франция, Испания и Шотландия

Евентуален трансфер през идния прозорец на Оскар Кортес няма да е лесен, като той има договор с Рейнджърс до лятото на 2029 г. Наемът му в Уракан изтича в края на календарната година, но шотландците може да не искат да се разделят с него за постоянно. Според специализирания сайт "transfermarkt", Кортес е оценен на 3 милиона евро. Той започва кариерата си в родната му Колумбия, след което преминава във френския Ланс. Осъществява трансфер в Рейджърс за 4 милиона евро през 4 милиона евро, а впоследствие играе една година под наем в испанския Спортинг Хихон. Кортес беше повикан в националния отбор на Колумбия за приятелските срещу с Чили.

Още: След Джеймс Ето'о: ЦСКА разкарва още една африканска звезда