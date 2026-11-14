Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години

Опозицията ни кара да се оправдаваме за грешките на управлявалите 15 години. Това коментира за "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ архитект Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Той коментира трагедията на магистрала „Тракия“, политическите реакции след инцидента и проблемите с изграждането на интелигентни системи за пътна безопасност.

Министърът определи случилото се на магистрала „Тракия“, при което загинаха 12 души, като трагедия, която няма как да остави безразличен нито един човек, независимо от позицията му. Шишков коментира и политическите реакции след трагедията, като заяви, че според него част от политиците, управлявали страната преди, използват случая за атаки срещу настоящата власт.

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„Политиците наистина, т.е. част от тези политици, които ни управляваха във времето назад, се опитваха да използват трагедията да атакуват една власт, която е от 6 месеца. За тези 6 месеца ми прави впечатление, че опозицията в момента се опитва да ни вкара в режим да се оправдаваме за грешките на тези, които ни управляваха 15 години. Това ще го кажем много ясно и с факти“, каза той.

В тази връзка Шишков посочи хронологията на проекта за интелигентни системи: „В момента се коментираше включително за интелигентни системи. От 2016 г. сключен договор, осигурени пари, поръчки обществени, от 2018 г. започната поръчка, от 2020 г. финализирана договора. Очевидно самият продукт, който е произлязъл от договора е бил некачествен и в април месец 2022 г. договор е прекратен. Нас ни няма никъде, нали?“

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Шишков направи разграничение между този проект и обществената поръчка за Координационния център за пътна безопасност, която е прекратена от настоящото управление. Той обясни, че причината е подготовката на различен модел за координация, за който вече има решение на Министерския съвет от 10 септември. „Ние сме прекратили една съвсем друга обществена поръчка или да кажем малко по-различно. Тази, която е за Координационния център за разширяването“, каза Шишков.

Министърът припомни, че управлението е заявило намерение да създаде ново звено, което да координира работата по пътната безопасност, вместо да продължава с досегашния модел. „Ние казахме, че точно заради проблемите с пътната безопасност ще направим съвсем друго звено. Има решение на Министерски съвет. Опозицията, ако иска, може да го прочете, да го види. То е от 10 септември. И това решение на Министерски съвет. Ние сме казали, че ще правим съвсем друг начин на това да координираме изобщо пътната безопасност“, обясни регионалният министър.

Шишков обясни, че новата структура трябва да обедини различни звена, включително това на толсистемата. „Ние какво трябва да направим. Да дадем едни пари за една обществена поръчка, която после какъвто и продукт да получим, той няма да ни свърши работа, защото успоредно с това ние ще правим друго звено. Говоря за координация. Относно интелигентните системи, които така или иначе ще внедрим в това звено и включително и самото АПИ ще го управлява, защото това е част от пътната безопасност, ние за него правим обществена поръчка, но го правим единствено и само за тези интелигентни системи. Това правим“, увери министърът.

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На въпрос кой трябва да понесе политическата отговорност за трагедията на „Тракия“ Шишков заяви, че първоначалните данни сочат, че пътят е бил в добро състояние и че вероятната причина за катастрофата е превишена скорост. „В момента включително всички първоначални данни са, че пътят е в добро състояние. Всички първоначални данни са, че става въпрос за това, че има превишена скорост. Всичките го коментират. Коментира се спрял ли е тирът, не е ли спрял тирът. Има още един коментар за това, как сме могли да предвидим това, че има мъгла. И тя мъглата се вижда“, каза той.

Министърът коментира и въпроса дали при наличието на мъгла АПИ е трябвало да предупреди шофьорите. По думите му настоящата система не работи превантивно, а реагира след настъпило събитие или подаден сигнал. “Ако работеше тази система, която ние ще направим през 2027 година, тогава всичко ще се случи по дигитален път”, каза той.

„Ние в момента, цялата система, която е наследена като изобщо работеща система, тя фактически да действа след всеки събитие. Това, което опитаме да направим, което го казахме и което казахме, че ще го направим, е да направим точно обратното. Да вкараме превенцията предварително на пъти. Не само за мъглата. Не само за атмосферните условия. А става просто когато по принцип се установи, че един шофьор кара по-бързо. Един шофьор кара нелогично по цялото трасе да може да бъде спиран от служителите на МВР. Само че за това нещо трябва да се вкарат, разбира се, съответния софтуер и да се развият цялата тази система“, обясни регионалния министър.

Министърът уточни, че в момента толсистемата е създадена основно за събиране на такси и глоби, но разполага с достатъчно данни, които могат да бъдат използвани за по-широка координация и превенция.

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Шишков коментира и състоянието на магистралите и зимното поддържане, дали пътят е бил обработен преди катастрофата на АМ “Тракия” и защо не е бил обявен режим на зимно поддържане. Министърът обясни, че при температура от 3 градуса не е необходимо пътят да бъде обработван. Той заяви, че обработка се извършва при падане на температурите под нулата. „Пътят изобщо не е било необходимо да бъде обработен при 3 градуса. При 3 градуса какво да обработваме? При положение да обработваме път, когато паднат температурите под 0 градуса“, каза той.

Шишков обясни и защо към този момент не е обявен режим на зимно поддържане. По думите му с обявяването му започват плащания към фирмите, независимо дали има сняг. „В момента не сме обявили режим на зимно поддържане, защото в момента, в който го обявим, официално казвам, ние започваме да плащаме на зимно поддържащите фирми, започваме да плащаме пари, независимо дали има или няма сняг“, заяви Шишков.

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Попитан дали прогнозата за мъгла, известна няколко дни предварително, не е трябвало да доведе до допълнителни действия от страна на институциите, министърът отговори, че не може движението да бъде спирано всеки път, когато има мъгла, и даде за пример затварянето на тунел „Топли дол“. В тази връзка Шишков обясни, че договорът за ремонта на тунел „Топли дол“ е сключен през втората половина на 2023 г. Според него в договора и одобрените документи временната организация на движението е предвиждала преминаване през другата тръба на тунела, а не използване на обходен маршрут. По думите му през следващия период е имало проблем с подпорна стена при Витиня, но действията по него са били забавени. Шишков каза, че ремонтът на тунела е започнал, но е бил доведен само до средата, след което строителят е изведен от обекта в средата на 2025 г. Министърът заяви, че настоящото управление има един начин да довърши ремонта – да върне строителя на обекта.

Регионалният министър поясни негово изказване пред парламентарната комисия по регионална политика. Той допълни, че са прекратените договори за интелигентните системи и че поръчката за Координационния център е различна.

Самата интелигентна система е предвидена в бюджета за 2027 година. „Просто в момента в интелигентната система трябва да се вкара повече интелект. Трябва да направим добро задание, добра поръчка. Това е интелектуален продукт“, каза той.

По отношение на проектите за магистрали Шишков заяви, че според него през годините назад е липсвал достатъчно добър проектантски и интелектуален продукт. Той обясни, че намерението на правителството е да бъдат проектирани магистралите и да се търси публично-частно партньорство за изграждането им. По думите му, след като бъдат построени, те ще могат да бъдат финансирани чрез заплащане за изминато разстояние.

В отговор на въпрос коя магистрала първа може да бъде изградена на концесия Шишков заяви, че идеята е през 2027 г. да се напредне с проектирането на всички възможни трасета до степен, в която да могат да бъдат предоставени на концесия. Той посочи няколко проекта: пътя от Монтана до София с тунел под Петрохан, магистрала „Рила“, която трябва да свързва „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“, трасето от Русе към Маказа, обхода на Бяла и магистрала „Черно море“. „Те са повече, отколкото тези, които имаме. Ето това е проблемът“, коментира министърът.