Мирчев: Ще стигнем до Брюксел по случая с ДАНС и Ива Михайлова, ПБ ще блокира опитите за изслушвания

"Нямаме друг ход, освен да стигнем до Брюксел по случая с ДАНС и Ива Михайлова, защото управляващите вероятно ще блокират опитите за парламентарни изслушвания, както и досега". Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред БНР по повод скандала с разкритията на известния влогър Станислав Цанов в YouTube канала му.

Двамата с другия съпредседател на партията Божидар Божанов участваха в публикувано в събота вечер видео, в което бе представен гласов запис с българката от Северна Македония Ива Михайлова. В него тя споделя, че от ДАНС са я принудили да отиде първо на интервю при Мартин Карбовски, иначе може да не получи рехабилитацията, заради която избяга от Северна Македония, където е съдена за пътно-транспортно произшествие.

"С мен и Божанов се свърза ютюбърът Цанов, който има половин милион последователи, и каза, че имал няколко срещи с Ива Михайлова с шокиращи нейни признания за влиянието на службите в България. Искала е с Цанов да направи такова видео, но от службите са ѝ казали, че може да отиде първо при Карбовски, в противен случай това може да се отрази на възможностите да ѝ бъде заплатена рехабилитацията", каза Ивайло Мирчев.

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По думите му, спецслужбите не работят за националния интерес, а за интересите на силните на деня, затова от ДБ многократно са искали оставката на шефа на ДАНС Пламен Тончев.

"Но Ива е една българка, която показа изключително борбен дух в Македония, а у нас бе използвана за политическа употреба. Вместо службите да направят всичко възможно по отношение на лечението ѝ, както и да няма проблеми с македонските власти, те казват - ще отидеш първо при Карбовски, защото ние имаме контрол върху него. Имаме достатъчно информация, че в случая с Ива Михайлова е имало силно взаимодействие с ДАНС. Ще се изяснява до каква степен е било документирано или не. Въпросът е каква е ролята на един ютюбър като рупор на властта", каза Мирчев.

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