Спорт по ТВ днес - 15 ноември

По традиция в неделния ден спортът няма да ни остави да скучаем. Освен мачове от Лигата на нациите, днес ще можем да наблюдаваме такива от българския футбол и срещи между легенди. В тениса започват финалите на ATP, а основни фигури ще бъдат още волейбола и баскетбола. А програмата ни е подготвила още голф, американски футбол, ски и други.
Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес
10:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, Евроспорт 1, БНТ 3
12:30 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Лейда - Манреса, Диема спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Валенсия - Коруня, Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, Уникаха - Жирона, Нова спорт
13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, Евроспорт 1, БНТ 3
14:40 Колокрос: Трофей, Хаме, Евроспорт 2
15:00 Силови спортове: Световен шампионат по силов екипиран трибой, Евроспорт 1
15:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1
15:00 Волейбол: Левски - ЦПВК, БНТ 3
15:30 Футбол: Втора лига, Берое - Вихрен Сандански, Диема спорт
15:30 Футбол: Легенди, Аякс - Барселона, bTV Action
16:00 Волейбол: Таурон лига, Богданка - Жешов, Макс спорт 2
16:00 Футбол: Лига на нациите, Латвия - Армения, Диема спорт 3
16:00 Мач на легендите, Ринг
16:30 Американски футбол: НФЛ, Детройт - Ню Инглънд, Макс спорт 3
17:00 Конен спорт: Световна купа, БНТ 3
17:30 Футбол: Ла Лига 2, Гранада - Лас Палмас, Макс спорт 4
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Барселона - Обрадойро, Нова спорт
19:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1
19:00 Волейбол: Суперкупа на Италия, Перуджа - Лубе, Макс спорт 2
19:00 Футбол: Лига на нациите, Беларус - Албания, Диема спорт 3
19:00 Футбол: Лига на нациите, Финландия - Сан Марино, Диема спорт 2
20:00 Американски футбол: НФЛ, Грийн Бей - Минесота, Макс спорт 3
20:00 Баскетбол: НБА, Филаделфия - Индиана, Диема спорт
21:00 Голф: PGA тур, Евроспорт 2
21:30 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1
21:45 Футбол: Лига на нациите, Испания - Англия, Диема спорт 3
21:45 Футбол: Лига на нациите, Белгия - Италия, Нова спорт
21:45 Футбол: Лига на нациите, Франция - Турция, Диема спорт 2
23:00 Баскетбол: НБА, Финикс - ЛА Лейкърс, Диема спорт
23:20 Американски футбол: НФЛ, Далас - Сан Франциско, Макс спорт 2