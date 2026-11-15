Спорт по ТВ днес - 15 ноември

По традиция в неделния ден спортът няма да ни остави да скучаем. Освен мачове от Лигата на нациите, днес ще можем да наблюдаваме такива от българския футбол и срещи между легенди. В тениса започват финалите на ATP, а основни фигури ще бъдат още волейбола и баскетбола. А програмата ни е подготвила още голф, американски футбол, ски и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

10:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, Евроспорт 1, БНТ 3

12:30 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Лейда - Манреса, Диема спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Валенсия - Коруня, Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, Уникаха - Жирона, Нова спорт

13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Леви, Евроспорт 1, БНТ 3

14:40 Колокрос: Трофей, Хаме, Евроспорт 2

15:00 Силови спортове: Световен шампионат по силов екипиран трибой, Евроспорт 1

15:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

15:00 Волейбол: Левски - ЦПВК, БНТ 3

15:30 Футбол: Втора лига, Берое - Вихрен Сандански, Диема спорт

15:30 Футбол: Легенди, Аякс - Барселона, bTV Action

16:00 Волейбол: Таурон лига, Богданка - Жешов, Макс спорт 2

16:00 Футбол: Лига на нациите, Латвия - Армения, Диема спорт 3

16:00 Мач на легендите, Ринг

16:30 Американски футбол: НФЛ, Детройт - Ню Инглънд, Макс спорт 3

17:00 Конен спорт: Световна купа, БНТ 3

17:30 Футбол: Ла Лига 2, Гранада - Лас Палмас, Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Барселона - Обрадойро, Нова спорт

19:00 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

19:00 Волейбол: Суперкупа на Италия, Перуджа - Лубе, Макс спорт 2

19:00 Футбол: Лига на нациите, Беларус - Албания, Диема спорт 3

19:00 Футбол: Лига на нациите, Финландия - Сан Марино, Диема спорт 2

20:00 Американски футбол: НФЛ, Грийн Бей - Минесота, Макс спорт 3

20:00 Баскетбол: НБА, Филаделфия - Индиана, Диема спорт

21:00 Голф: PGA тур, Евроспорт 2

21:30 Тенис: Финали на ATP, Макс спорт 1

21:45 Футбол: Лига на нациите, Испания - Англия, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Лига на нациите, Белгия - Италия, Нова спорт

21:45 Футбол: Лига на нациите, Франция - Турция, Диема спорт 2

23:00 Баскетбол: НБА, Финикс - ЛА Лейкърс, Диема спорт

23:20 Американски футбол: НФЛ, Далас - Сан Франциско, Макс спорт 2