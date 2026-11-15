Йотова ще помага за мира и между Руанда и Конго на франкофонски форум в Камбоджа

Лидерите на Международната организация на франкофонията (OIF) се събраха в камбоджанската столица Пном Пен на фона на остър спор между Демократична република Конго и Руанда кой трябва да оглави обединението на държавите, в които френският език се използва. Четирима кандидати се състезават за поста генерален секретар на Международната организация на Франкофонията. Изборът ще се състои в понеделник, в заключителния ден на срещата на върха, която се провежда в Пномпен, в Камбоджа.

Конфликтът заплашва да раздели организацията.

Темата на срещата в Пномпен, която се открива утре по българско време (днес по камбоджанско) е „Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност“. Форумът цели да призове участващите държавни и правителствени ръководители да насърчат диалога, мирното разрешаване на спорове и устойчивото развитие в полза за всички.

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Тридневната среща продължава до понеделник. OIF представлява свободна конфедерация от 90 държави и правителства, в които френският се говори или се използва широко. В нея има 53 пълноправни членове, пет асоциирани членове и 32 наблюдатели.

Френският президент Еманюел Макрон, който председателстваше последната среща през 2024 г. и ще предаде председателството на Камбоджа, пристигна в събота и разговаря с премиера Хун Манет.

На форума присъстват около 20 държавни и правителствени лидери. Сред ключовите фигури са френският президент Еманюел Макрон, канадският премиер Марк Карни, както и президентите на замесените страни – Пол Кагаме (Руанда) и Феликс Чисекеди (ДРК).

България е представена на високо равнище в Пномпен от президента Илияна Йотова, която се включва в основните дискусии за бъдещето на организацията.

Снимка: Getty images

България е пълноправен член на Международната организация на Франкофонията (OIF) от 1993 г. и се позиционира като водещ партньор и регионален център на франкофонията за Централна и Източна Европа. Участието на Йотова на толкова високо ниво препотвърждава този ангажимент на София към многостранната дипломация в рамките на френскоговорящия свят.

В закритата среща на държавните и правителствените ръководители, се взимат съдбоносните решения за бъдещето на мира и избора на нов генерален секретар на OIF. Това дава право на глас на България при решаването на глобални политически кризи в рамките на форума.

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Българският държавен глава ще направи изказвания в рамките на откриващата пленарна сесия и на закрита среща на държавните и правителствените ръководители под надслов „Укрепване на мира: Колективен проект, който отчита разнообразието на нашите силни страни“, съобщиха още от прессекретариата.

В рамките на форума Йотова провежда ключови лични срещи, които разширяват българското влияние извън границите на Европа.

Планирани са срещи на президента Илияна Йотова с генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Луиз Мушикивабо, с президента на Социалистическа република Виетнам То Лам, както и с камбоджански граждани, завършили висшето си образование в България и заемащи ръководни позиции в различни сфери.

Пристигането на президента На България беше отбелязано с висок държавен протокол – тя беше посрещната лично от първата дама на Камбоджа Пич Чанмони Хун Манет. Двете посетиха „Франкофонското село“, където демонстрираха приятелските отношения между София и Пномпен, включвайки се заедно в изработването на традиционна кхмерска бродерия „Сбай“. присъствието на Илияна Йотова означава, че България отказва да бъде просто пасивен наблюдател и използва платформата на Франкофонията, за да укрепва международния си престиж, да търси нови икономически партньорства в Азия и да участва активно в глобалния политически диалог

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В понеделник лидерите ще изберат следващия генерален секретар на организацията с четиригодишен мандат. Руандианката Луиз Мушикивабо, която ръководи OIF от 2018 г., се стреми към трети мандат.

ДР Конго обвинява Руанда, че подкрепя въоръжената групировка М23 в източната част на страната, и заплаши да напусне организацията, ако Мушикивабо бъде преизбрана. Конго, Съединените щати и експерти на ООН твърдят, че Руанда подкрепя М23, която е една от приблизително 100 въоръжени групировки в богатия на полезни изкопаеми регион.

В събота ДР Конго оттегли своята кандидатка Джулиана Лумумба, дъщеря на героя на независимостта Патрис Лумумба, и подкрепи бившия румънски премиер Дачиан Чолош. Целта е да се постигне „консенсус около обединяваща кандидатура“.

Външният министър на Руанда Оливие Ндухунгирех заяви, че Мушикивабо остава в надпреварата. Кандидат е и бившата министърка на Мавритания Кумба Ба.

От кабинета на Макрон съобщиха, че повечето членове са съгласни с необходимостта от консенсус и че френският президент ще обсъди въпроса с африканските си колеги. Франция е най-големият вносител в бюджета на OIF за 2026 г., който възлиза на 71,7 млн. евро.

Руанда заяви, че Макрон е поискал от Кагаме да оттегли кандидатурата на страната, но Кигали е отказал.

ДР Конго има население от над 110 милиона души - приблизително с 40 милиона повече от Франция - и е най-многолюдната държава, в която френският е официален език. Напускането ѝ би било сериозен удар за организацията, която вече загуби Мали, Нигер и Буркина Фасо. Трите държави обявиха оттеглянето си през март 2025 г. след отстраняването им заради военни преврати.

Мотото на срещата е „Да инвестираме отново в мира за споделен просперитет и трайна стабилност“. Правозащитници виждат във форума възможност да настояват пред Камбоджа, фактически еднопартийна държава, за подобряване на правата. Специалният докладчик на ООН Том Андрюс призова делегатите да настояват за освобождаването на задържани активисти. „Никой не трябва да бъде задържан заради защита на човешките права, съобщаване на въпроси от обществен интерес или изразяване на критични мнения“, каза той.

Макрон пристигна в Камбоджа, докато във Франция се провеждат широкоразпространени протести. В понеделник той трябва да посети световното културно наследство Ангкор, преди да отпътува за Малайзия.

Източник: aljazeera.com