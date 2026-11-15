Байдън: Путин е арогантен тийнейджър, Зеленски е капризен, Нетаняху е близко до диктатор

В мемоарите си "Обещай ми, Америка", бившият американски президент Джо Байдън споделя своите впечатления от политическите лидери, които в момента вълнуват и оформят Европа и света.

Байдън описва руския диктатор Владимир Путин като раздразнителен и показващ пренебрежение по време на разговорите им, казвайки, че "се държи като тийнейджър", пише The Wall Street Journal.

За Зеленски Байдън също има забележки - според експрезидента на САЩ, държавният глава на Украйна е показвал, че е костелив орех - "можеше да бъде капризен и упорит в личните ни разговори и не толкова благодарен, колкото бих очаквал".

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По думите на Байдън, той е отхвърлил искане от преходния екип на Тръмп да разреши директни преговори с Путин, преди Тръмп да встъпи в длъжност, опасявайки се, че те ще доведат до "своеобразна капитулация, за сметка на Украйна".

Джо Байдън критикува и Бенямин Нетаняху за подхода му спрямо Газа, обвинявайки го, че е дал приоритет на политическото си оцеляване пред дългосрочните интереси на Израел. Припомняме, че Нетаняху е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа, на първо място - използване на глад като оръжие срещу цивилни. "Нямаше много доверие. Бях притеснен и от склонностите на Биби (Нетаняху), подобни на тези на Тръмп. Той можеше да играе бързо и свободно с истината и не се замисляше да "огъне" на демократичните институции, за да обслужват личните му нужди", пише Байдън.

Байдън също така признава жертвите сред цивилното население от военната кампания на Израел в Газа: "Твърде много невинни палестинци бяха убити. Твърде много болка беше причинена на хора, които нямат връзка с "Хамас"... Нося това със себе си".

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