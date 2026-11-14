Ерата без Роналдо започна с жестока издънка за Португалия! 5-голово шоу в Лигата на нациите (РЕЗУЛТАТИ)

Националният отбор на Португалия допусна тежко поражение в първия мач след оттеглянето на най-голямата си легенда Кристиано Роналдо. "Мореплавателите" отстъпиха с 1:4 от Дания в мач от Група А/4 на Лигата на нациите. Датчаните бяха по-активни и имаха повече шансове през първото полувреме, но се оттеглиха на почивката само с гол аванс. Ситуацията се промени през второто полувреме, когато футболистите на "червения динамит" реализираха отлично възможностите си и разгромиха своя съперник.

Дания разби Португалия в първия мач след оттеглянето на Роналдо

"Мореплавателите" започнаха по-активно, но гостите първи погледнаха към съперниковата врата. Първо Мортен Хюлманд не намери целта, а след това удар на Расмус Хойлунд бе неточен. Малко след това грешка на вратаря на Дания прати топката в краката на Витиня, но той не успя да се ориентира. В 26-а минута Жоао Феликс пропусна добър шанс за Португалия. Постепенно натискът на "червения динамит" се засили и в крайна сметка Хойлунд откри резултата в 39-а минута. Това попадение обаче бе отменено заради засада. При следващата атака на гостите се стигна до спорна ситуация, след която съдията отсъди дузпа в полза на Дания. Пиер-Емил Хьойберг застана зад топката и бе точен за 1:0. Така тимът на Браян Ример се оттегли на почивката с гол аванс.

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Португалците започнаха по-активно второто полувреме, но оставяха твърде много празни пространства, от които Дания се възползва. В 50-а минута защитата на "мореплавателите" отново се пропука от пас на Микел Дамсгор, който намери Расмус Хойлунд, а той удвои аванса на своя тим. Малко след това Йоаким Меле пропусна отлична възможност да направи резултата класически. Португалия се опита да отговори, но Педро Нето не намери очертанията на вратата. Атаките на датчаните бяха далеч по-опасни и в 57-ата Хойлунд отново бе изведен на отлична позиция, от която се възползва по най-добрия начин и се разписа за 0:3. Четвърт час преди края ситуацията за домакините се влоши още повече, след като и Йоахим Андерсен добави името си сред голмайсторите. В добавеното време Бернардо Силва отбеляза почетното попадение за "мореплавателите".

Така ерата без Роналдо започна с разочароващо поражение. Португалия все пак остава на върха в своята група. Междувременно се изиграха още пет мача, в които паднаха десет попадения. Най-интересен бе двубоят между Швеция и Босна и Херцеговина, който завърши с успех с 3:2 за скандинавския тим. Ето и всички резултати в съботния ден на 14 ноември в Лигата на нациите.

Всички резултати в Лигата на нациите в събота, 14 ноември:

Косово 0:0 Израел

Австрия 1:0 Ирландия

Норвегия 3:1 Уелс

Португалия 1:4 Дания

Грузия 0:2 Унгария

Северна Ирландия 1:0 Украйна

Румъния 2:1 Полша

Швеция 3:2 Босна и Херцеговина

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