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Скандал: ДАНС притиска Ива Михайлова да дава интервю само пред Карбовски с довода "имаме пълен контрол над него"?

15 ноември 2026, 11:59 часа 1021 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Скандал: ДАНС притиска Ива Михайлова да дава интервю само пред Карбовски с довода "имаме пълен контрол над него"?

Българката от Северна Македония Ива Михайлова, срещу която в съседната държава се води дело и която след множество перипетии успя да се прибере у нас за лечение, твърди, че е била подложена на натиск от ДАНС. По думите й службата настоявала да даде интервю единствено на Мартин Карбовски и да се откаже от участия в други медии. В противен случай държавата щяла да прекрати помощта за рехабилитацията й.

Случаят стана публичен в събота вечерта, след като влогърът Станислав Цанов разпространи в предаването си няколко аудиозаписа. Те вероятно са от негови телефонни разговори с Михайлова, проведени в различни моменти. От тях става ясно, че младата жена имала уговорка да гостува в предаването му, но представители на ДАНС й казали, че първо трябва да се появи при Карбовски, а след това "при другите".

"И ми викат - първо ще излезеш при Карбовски, защото ние имаме пълен контрол над него, ще му кажем какво да ти задава като въпроси", разказва Михайлова в един от записите. Според нея в противен случай щели да й бъдат отнети осигурените от държавата рехабилитация, адвокати и друга помощ. "На Карбовски могат да му кажат това и това", допълва тя.

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Младата жена твърди още, че телефонът й е подслушван и че е била заплашвана, че може да й се случи нещо. По думите й всяко интервю, дадено пред неподходящата медия, щяло да бъде заличено. "Много ми е неприятно. Аз затова съм в София днес, рехабилитацията ми зависи от тях. Те ми организират къде какво как.... Няма да получа нищо, ако дойда при теб", казва тя в разговор със Станислав Цанов.

"Доста тежък психически тормоз беше – имаше неща, които не искат да казвам", разказва още Михайлова, вероятно описвайки преживяното след пристигането си в София. Тя твърди, че службите не са й помогнали да се прибере в България, пише "24 часа". "Май всички сме така, които сме се забъркали с държавата", обобщава младата жена. Запис на подкаста на Мартин Карбовски с Ива Михайлова е публикуван преди седмица.

Политическа буря

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След като Цанов разпространи откъсите от разговорите, той излъчи и интервю с депутатите от "Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Мотивът му да даде публичност на случая бе, че така Михайлова ще бъде защитена. Вечерта последваха и реакции от представители на ДБ.

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"Шокиращи разкрития за влияние на ДАНС върху българката Ива Михайлова. Заплахи да спрат рехабилитацията й и изискване да говори само пред единединствен ютубър – Мартин Карбовски, при когото обича да гостува властта. Това можете да видите и чуете във видеото", написа в профила си съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. Той заяви, че партията ще провери всеки детайл от случая и ще настоява за разследване на действията на ДАНС и други структури на специалните служби у нас.

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В неделя пред националното радио Мирчев каза още: "Нямаме друг ход, освен да стигнем до Брюксел по случая с ДАНС и Ива Михайлова, защото управляващите вероятно ще блокират опитите за парламентарни изслушвания, както и досега." 

"Дълбоката държава, влиянието на службите, подслушване, следене – пълен набор от познати похвати. Ние се заехме да проверим всеки детайл и да настояваме да бъдат разследвани действията на ДАНС, както и на други структури на специалните служби в България. Ще проверим и потенциалната намеса на политици, хора от управляващата партия и връзката на контраразузнаването с "журналисти", известни с това, че леят руска пропаганда", написа Мирчев.

Днес Михайлова също коментира случая:

"Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е. Тук получих помощ и грижа, и усещам подкрепата на целия български народ – това ми дава сили всеки ден. Не искам да съм част от политически спорове и няма да коментирам повече. За мен най-важното е да се оправя. Лекувам се и правя всичко, за да стъпя отново нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно", написа 23-годишното момиче с двойно гражданство

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ДАНС Мартин Карбовски Ива Михайлова
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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