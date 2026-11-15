Украйна търпи съюзнически удари във войната. Макрон счита Тръмп, Льо Пен и Салвини за предатели (ОБЗОР - ВИДЕО)

Програмата за закупуване на оръжия от САЩ за Украйна PURL в момента е недофинансирана с около 2 милиарда долара. Това твърди украинският депутат Егор Черниев, заместник-председател на комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване във Върховната Рада (украинския парламент).

Ukraine's PURL weapons procurement program is currently underfunded by $2 billion, according to Ukrainian MP Yehor Cherniev, deputy chairman of parliament's National Security, Defense and Intelligence Committee. Poland's contribution to the initiative amounts to $100 million, making any reduction significant given the funding gap. Cherniev emphasized that Poland's position concerns this specific program and does not mean Warsaw is ending its broader military or financial support for Ukraine. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2026

Приносът на Полша към инициативата възлиза на 100 милиона долара, което прави всяко намаление от тази страна значително предвид недостига на финансиране. Черниев подчерта, че позицията на Полша се отнася до тази конкретна програма и не означава, че Варшава прекратява по-широката си военна или финансова подкрепа за Украйна. Полският премиер Доналд Туск вече официално обясни защо страната му засега спира с приноса си в PURL - ОЩЕ: Полша спира финансирането на оръжия по програмата PURL за Украйна

Казаното от Черниев обаче е едната страна на монетата – в Русия вече има отчаяни вопли, че парите там генерално свършват. Това показва колко тежка е войната на изтощение и за двете страни - ОЩЕ: Z-блогър призна: Русия няма пари за войната и е пред фалит, а Зеленски потрива ръце

Поддържане на технологично превъзходство на бойното поле – това беше един от трите основни приоритета на Украйна, изтъкнат само преди два дни от украинския министър на отбраната Евгений Хмара на Форума за Атлантическо бъдеще. Чрез иниативи като PURL това е възможно – но ако те биват ограничавани, от това ще страда и украинската военна мощ.

Колко е важно за Украйна да бъде технологично напред пред Русия? Въпрос на човешки животи – тези на войниците ѝ, които са далеч по-малко от руските, както и тези на цивилните граждани. Германският таблоид „Билд“ публикува материал, според който Украйна използва всеки ден над 1000 наземни роботизирани платформи на фронта. Има такива, които се използват за сухопътни атаки – те са оборудвани с гранатомети, взривни вещества и противотанкови ракети. Има и дронове, извършващи логистика, както и такива, използвани за разузнаване. Повечето от роботите все още се използват за доставка на провизии и евакуация на ранени войници. Основната им уязвимост са комуникациите, които врагът може да заглуши. Ето защо те все по-често се оборудват с изкуствен интелект, за да работят автономно. Военният експерт Улрике Франке смята Украйна за един от световните лидери в използването на такива напреднали технологии.

Друго препятствие – Украйна продължава да изпитва ограничения в скоростта на Starshield, макар че SpaceX продължава да отрича. Според временно управляващия украинското посолство в САЩ Денис Сеник, Starshield не действа с нормална скорост над окупираните от Русия украински земи, а само в контролираната от Киев територия на Украйна, предаде Радио "Свободна Европа". Съответно, това пречи да бъдат прехващани руските реактивни дронове клас "Шахед" близо до фронтовата линия – прехващанията са възможни едва след като дроновете влязат на украинска земя, която е под контрола на избраните по демократичен път украински власти. Украинският президент Володимир Зеленски каза същото – ограниченията са в окупираните от Русия украински земи (това допреди по-малко от седмица не беше така), като добави, че ако САЩ ще ги считат за руска територия, да го кажат открито. Как се свалят дронове "Шахед" – примери с наземна стрелба и със стрелба от изтребител:

Rare footage shows a Ukrainian STASH turret-mounted air defense system intercepting a Russian Shahed attack drone using an AGM-114 Hellfire missile. #Ukraine https://t.co/n2pbPhqbzO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2026

A jet from the Air Force's 204th Tactical Aviation Brigade intercepts a Geran-4 jet-powered drone. https://t.co/7kynThpG39 — WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2026

Руските дронове се използват и в операции като тези, с които се атакуват важни инфраструктурни обекти в Украйна. Например – мостовете над река Днепър в Киев. Там вече е започнало изграждане на понтонни мостове, каза украинският депутат Володимир Крейденко. "Киев приема най-лошия сценарий и подготвя планове за овладяване на последиците от въздушните нападения: включително изхвърляне на отпадъчни води директно в река Днепър, ако пречиствателните съоръжения бъдат унищожени", пише в дневния си обзор Z-каналът "Два майора", като счита това за по-лошо от спирането на тока:

Construction of temporary pontoon bridges has begun in Kyiv, Ukrainian MP Volodymyr Kreidenko says. The bridges are expected to be ready within 3-4 months. Kyiv Metro's green line may remain unable to connect both banks of the Dnipro until early next year. #Ukraine https://t.co/cy8baTEY11 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2026

Предателство срещу Европа

Френският президент Еманюел Макрон изрече силни думи през вчерашния ден, като продължи реториката си недвусмислено – САЩ изоставят Украйна и Тръмп фаворизира Русия. САЩ са "избрали да увеличат максимално шансовете на по-силната страна, а именно Русия", заяви френският държавен глава. "Нека бъдем ясни - тези, които искат да разпределят природните богатства и ресурсите на Украйна, в крайна сметка искат да я принудят да сключи несправедлив мир, да я оставят трайно уязвима и по този начин да оставят уязвима и Европа. Това е пораженческо мислене. Това е рецепта за следващата война. Нашата цел е ясна: да осигурим справедлив и стабилен мир за Украйна, след което да продължим да работим с всички за укрепване на общата рамка за сигурност за Европа", посочи Макрон.

Той обвини и Марин Льо Пен, че действа срещу интересите на Франция, предупреждавайки, че намаляването на помощта за Украйна, ако тя спечели президентските избори във Франция през 2027 година, ще изолира Франция в Европа. "Ако Марин Льо Пен реши да отреже всичко за Украйна, тя ще ни изолира в Европа. Тя действа срещу Франция", каза Макрон, предаде BFMTV. Макрон сравни Льо Пен с италианския вицепремиер Матео Салвини, казвайки, че и двамата са готови да предадат Украйна. "Салвини иска да забие нож в гърба на украинците, точно както Марин Льо Пен", сигурен е Макрон, добавяйки: "Тези хора действат срещу нас".

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 14 ноември е имало 171 бойни сблъсъка спрямо 273 на 13 ноември. Руснаците са хвърлили 311 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 91 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 1981 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 140 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 6957 FPV дрона, което е с около 2100 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сводката на украинския генщаб.

Additional footage from occupied Luhansk region near Sorokyne. A Russian military column was reportedly hit. #Ukraine https://t.co/hZP7vspre9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2026

17 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб за последното денонощие в Покровското направление, а още 10 – в направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. Няма други направления с двуцифрен брой руски пехотни атаки – в Лиманското направление от останалите основни участъци на фронта е имало повече активност, но далеч от най-високите нива, само 5 руски пехотни атаки. А в Запорожка област украинската армия показа, че руските твърдения, че Воздвиженка е превзета, са поредна лъжа – селото е на над 20 километра от активната фронтова линия в този сектор на фронта.

Svyatohirs'k vibes. The Ukrainian military command denied Russian claims of capturing Voskresenka in Zaporizhzhia region. The settlement remains under Ukrainian control and lies more than 20 km from the frontline. Ukraine's Southern Forces Group accused Russia of fabricating territorial gains. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2026

Video Full list of grids @UAControlMap @GeoConfirmed 49.016323, 37.921198 :19 49.016339, 37.921168 :22 49.016113, 37.921992 :23 Zarichne 48.835659, 37.876557 :44 48.837387, 37.870665 :52 48.837838, 37.874867 :55 Rai-Oleksandrivka https://t.co/Davt6bZTBZ — Zoam (@ZoamSc2) November 14, 2026

Интересен факт – говорителят на обединения щаб на украинските войски (сухопътни, ВВС и ВМС) Виктор Трехубов обяви, че вчера е имало само 1 руска пехотна атака в Северна Украйна и Купянското направление (при Купянск пак не е имало нито една). Това е безпрецедентно, каза той:

Ukraine's Joint Forces Group recorded only one Russian offensive action over the past 24 hours, spokesperson Viktor Trehubov said, calling the lull unprecedented. He believes Russian forces may be exhausted and taking an operational pause to regroup, restore combat readiness and prepare for winter. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2026

"Фронтът се движи изключително бавно, сивата зона се простира на десетки километри, а показването на видео на няколко щурмоваци в някое село (ако не е изкуствен интелект) не означава, че то е контролирано от която и да е страна (...) залогът е да се превърне Украйна в изключително тежка котва и да се унищожи всичко, което би могло да бъде ценно за Европа", заключва "Два майора".

ОЩЕ: Путин се мери с НАТО, докато армията му в Украйна измира: Z-вой, че украинците контраатакуват (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски отговори на предложението на руския диктатор Владимир Путин за хуманитарна мисия в Константиновка. За разлика от Олешки, градът не е превзет изцяло от руската армия – с такава мисия Путин иска това да се случи, като украинците се оттеглят, а той, под прикритието на "хуманизъм", ще вкара още руски части и ще овладее Константиновка, сигурен е Зеленски. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че украинският президент се е позовал на сателитни снимки, показващи, че в Олешки руснаците действаха именно така – хуманитарна мисия, а те вкараха военни части на позиции, от които бяха отстъпили заради постоянните украински въздушни атаки. Украйна е предоставила на САЩ списък със 7-8 населени места, където да бъдат извършени хуманитарни мисии като в Олешки, но Русия отказва – ОЩЕ: Путин пробва да превземе Константиновка с примирие, защото не става по военен път

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 132 далекобойни дронове по цели в Украйна, като 78 от тях са били реактивни. Свалени са 106, 61 от които са били реактивни, съобщават украинските ВВС. Удари от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи е имало на 20 места в Украйна. Украинската спешна служба съобщава за поразена енергийна инфраструктура и 6 ранени цивилни в Черноморск, Одеска област, а в Кировград поражения има по промишлена инфраструктура (не се уточнява каква точно) – ОЩЕ: Русия днес след нова порция дронове: Голям завод гори. Без топла вода в Нижнекамск, ударени две ел. подстанции, спрени влакове в Таганрог (ВИДЕО)