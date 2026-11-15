Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Водка, след водка, след водка: Борис Джонсън си спомни за "мъчение", организирано от Лавров (ВИДЕО)

15 ноември 2026, 11:26 часа 514 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Водка, след водка, след водка: Борис Джонсън си спомни за "мъчение", организирано от Лавров (ВИДЕО)

В интервю с бившия колумбийски президент Иван Дуке, бившият британски премиер и бивш британски външен министър Борис Джонсън разказа за посещението си в Москва през 2017 година и неуспешния му опит да подобри отношенията между Обединеното кралство и Русия.

Още: Бивш шеф на ЦРУ и Борис Джонсън казаха какво притеснява Кремъл и как Путин да се измъкне от войната в Украйна (ВИДЕО)

По това време Джонсън беше външен министър на Обединеното кралство. Той се надяваше да се срещне с руския диктатор Владимир Путин, но руският лидер отказа да го види. Вместо това Джонсън се озова "заседнал" със Сергей Лавров, руския външен министър. И срещата се превръща във "водкопой" пред пламтяща камина.

"Ужасен човек, абсолютно безнадежден (става въпрос за Лавров). И ме накара да изпия огромно количество водка пред много горещ огън. Беше буквално като наказание в викторианско държавно училище. Беше ужасно. И не стигнахме доникъде", спомня си Джонсън, който добави, че след това отравянията на хора във Великобритания продължили, визирайки явно случая "Скрипал" - ОЩЕ: Светът през 2018 година: Случаят "Скрипал"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Историята е пример, с който Джонсън обясни защо смята, че няма място за компромиси с Путин просто така, на база "добра воля".

Още: Борис Джонсън предупреди как Путин може да спечели в Украйна: Чрез предателство на Запада (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сергей Лавров водка Борис Джонсън русский мир
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес