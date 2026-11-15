Водка, след водка, след водка: Борис Джонсън си спомни за "мъчение", организирано от Лавров (ВИДЕО)

В интервю с бившия колумбийски президент Иван Дуке, бившият британски премиер и бивш британски външен министър Борис Джонсън разказа за посещението си в Москва през 2017 година и неуспешния му опит да подобри отношенията между Обединеното кралство и Русия.
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По това време Джонсън беше външен министър на Обединеното кралство. Той се надяваше да се срещне с руския диктатор Владимир Путин, но руският лидер отказа да го види. Вместо това Джонсън се озова "заседнал" със Сергей Лавров, руския външен министър. И срещата се превръща във "водкопой" пред пламтяща камина.
"Ужасен човек, абсолютно безнадежден (става въпрос за Лавров). И ме накара да изпия огромно количество водка пред много горещ огън. Беше буквално като наказание в викторианско държавно училище. Беше ужасно. И не стигнахме доникъде", спомня си Джонсън, който добави, че след това отравянията на хора във Великобритания продължили, визирайки явно случая "Скрипал" - ОЩЕ: Светът през 2018 година: Случаят "Скрипал"
🇬🇧 Boris Johnson called Lavrov a “ghastly man” and revealed how the Russian foreign minister tormented him in Moscow In an interview with former Colombian President Iván Duque, the former British prime minister recounted his 2017 visit to Moscow and his failed attempt to reset relations with Russia. Johnson was serving as the UK’s foreign secretary at the time. He had hoped to meet Vladimir Putin, but the Russian leader refused to see him. Instead, Johnson found himself stuck with Sergei Lavrov, a blazing fireplace and an enormous amount of vodka. “Ghastly man, absolutely hopeless. And he made me drink a huge amount of vodka in front of a very hot fire. It was literally like a sort of Victorian public school punishment. It was terrible. And we got nowhere,” Johnson recalled. The story came up as Johnson explained why he believes there is no room for compromise with Putin.— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026
Историята е пример, с който Джонсън обясни защо смята, че няма място за компромиси с Путин просто така, на база "добра воля".
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