Дани Моралес: "ЦСКА ми даде името, пътя и посоката, Спартак е следващата стъпка"

Бившият помощник треньор и треньор на академията на ЦСКА Даниел Моралес зае поста на старши треньор на Спартак Варна и спечели първия си мач с 3:2, след като стигна до страхотен обрат срещу Арда Кърджали. Бразилецът даде интервю пред колегите от "Тема спорт", в което заяви, че е бил напълно сигурен във възможностите на "соколите" и затова е приел предложението да стане старши треньор на отбора. Бразилецът сподели и какво означава за него ЦСКА.

Дани Моралес: "Отиваш там, където те искат"

Даниел Моралес сподели кое го е убедило да поема Спартак Варна: "Просто името на Спартак. Отиваш там, където те искат. Търсиха ме за втори път и сега нещата се получиха. Затова и не можех да откажа. Наред с това и съм играл за този отбор. След като двата клуба се разбраха, спортният директор на Спартак Енгибар Енгибаров се свърза с мен за разговор. Показа ми каква е идеята на клуба и тя напълно съвпадна с моите виждания. Ръководството на ЦСКА ми пожела успех, защото те знаят какво означава за мен да работя в Първа лига".

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"ЦСКА ми даде името, пътя и посоката"

Моралес разкри какво означава за него ЦСКА: "Чувството да работиш в ЦСКА е страхотно. Много години от моята треньорска кариера минаха там, но човек трябва да се развива и пътят ме доведе до следващата стъпка - Спартак, от което съм много доволен. Иначе да водиш и трите отбора на армейците е нещо много специално за мен. ЦСКА ми даде името, пътя и посоката. Изпитвам безкрайна благодарност".

Бразилският специалист говори и за периодите си в Ботев Враца и ЦСКА 1948: "След толкова години в ЦСКА, Ботев Враца е отборът, който ми подаде ръка на два пъти и периодите там бяха успешни. В ЦСКА 1948 прекарах много малко време - три месеца. Но тук мога да призная, че когато напуснах Ботев Враца за втори път, приех оферта от Беласица Петрич по покана на Герасим Заков. Това беше сериозно изпитание за мен, но намерих един много добър колектив и гладни за успехи момчета, които бяха готови на всичко. Наред с това заварих и добър щаб, както и отличен ръководител."

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