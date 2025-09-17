Борисов плаши с "ужасно приемане на бюджет", ако правителството падне (ВИДЕО)

"Ще видим как ще е на гласуването. Те се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат - изборът е един и същ. Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителсктвото, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще се приеме на 8-9% дефицит", коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с вота на недоверие срещу правителстовто, чиито дебати се провеждат днес.

Според него имаме уж десни партии, които внасят вот на недоверие.

Вотът на недоверие

Това е петият вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков, който започна работа на 16 януари 2025 година. Този път той е внесен с подписите на ПП-ДБ, от които е част и инициаторът на кампанията с QR кодовете "Да, България". Вотът е внесен и с подкрепата на АПС и МЕЧ.

Заявки за подкрепа направиха от проруската партия "Възраждане", както и "Величие". Новото този път във вота на недоверие е, че цялата опозиция е решила да го подкрепи. Математиката обаче е на страната на управляващите и изглежда, че правителството ще оцелее и този път.

Темата на вота е "завладяната държава", като мотивите са разделени на шест глави, сред които: "Провал в сектор вътрешна сигурност", "Отказ от работа по върховенството на закона и провал в сектор "Правосъдие", "Ефект на завладяването на държавата и проблемите в сектор сигурност върху благосъстоянието и развитието на човешкия капитал". "Алтарнатива на завладяната държава". ОЩЕ: "Да, България" с кампания в парламента: Вот на недоверие с QR код (СНИМКА)