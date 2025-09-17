Войната в Украйна:

"Да, България" с кампания в парламента: Вот на недоверие с QR код (СНИМКА)

17 септември 2025, 09:26 часа 370 прочитания 0 коментара
"Да, България" с кампания в парламента: Вот на недоверие с QR код (СНИМКА)

"Да, България" са измислили иновативен начин да представят мотивите си за вота на недоверие в парламента. Те разпространиха листовки с QR код в кулоарите на Народното събрание, като при сканиране - може всеки да се запознае с мотивите за вота срещу "завладяната държава" на сайта на "Да, България". Мотивите са разделени на шест глави, сред които: "Провал в сектор вътрешна сигурност", "Отказ от работа по върховенството на закона и провал в сектор "Правосъдие", "Ефект на завладяването на държавата и проблемите в сектор сигурност върху благосъстоянието и развитието на човешкия капитал". "Алтарнатива на завладяната държава". 

Не е случаен и денят на разпространението на листовките - днес се провеждат дебатите по вота на недоверие.

Пети вот на недоверие

Това е петият вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков, който започна работа на 16 януари 2025 година. Този път той е внесен с подписите на ПП-ДБ, от които е част и инициаторът на кампанията с QR кодовете "Да, България". Вотът е внесен и с подкрепата на АПС и МЕЧ. 

Заявки за подкрепа направиха от проруската партия "Възраждане", както и "Величие". 

Новото този път във вота на недоверие е, че цялата опозиция е решила да го подкрепи. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Математиката обаче е на страната на управляващите и изглежда, че правителството ще оцелее и този път. ОЩЕ: Депутат от ИТН: Вотът на недоверие нарушава Конституцията, някои от мотивите се повтарят

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Вот на недоверие Да, България 51 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес