"Да, България" с кампания в парламента: Вот на недоверие с QR код (СНИМКА)

"Да, България" са измислили иновативен начин да представят мотивите си за вота на недоверие в парламента. Те разпространиха листовки с QR код в кулоарите на Народното събрание, като при сканиране - може всеки да се запознае с мотивите за вота срещу "завладяната държава" на сайта на "Да, България". Мотивите са разделени на шест глави, сред които: "Провал в сектор вътрешна сигурност", "Отказ от работа по върховенството на закона и провал в сектор "Правосъдие", "Ефект на завладяването на държавата и проблемите в сектор сигурност върху благосъстоянието и развитието на човешкия капитал". "Алтарнатива на завладяната държава".

Не е случаен и денят на разпространението на листовките - днес се провеждат дебатите по вота на недоверие.

Пети вот на недоверие

Това е петият вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков, който започна работа на 16 януари 2025 година. Този път той е внесен с подписите на ПП-ДБ, от които е част и инициаторът на кампанията с QR кодовете "Да, България". Вотът е внесен и с подкрепата на АПС и МЕЧ.

Заявки за подкрепа направиха от проруската партия "Възраждане", както и "Величие".

Новото този път във вота на недоверие е, че цялата опозиция е решила да го подкрепи.

Математиката обаче е на страната на управляващите и изглежда, че правителството ще оцелее и този път. ОЩЕ: Депутат от ИТН: Вотът на недоверие нарушава Конституцията, някои от мотивите се повтарят