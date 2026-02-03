Йотова обяви кога продължава разговорите с партиите

Президентската институция обяви, че в сряда, 4 февруари, са насрочени три срещи с парламентарно представени политически сили. От администрацията на Илияна Йотова уточняват, че покана за разговор е отправена и към "Възраждане", въпреки предварителната позиция на формацията на Костадин Костадинов, че няма да участва.

Консултациите се провеждат на основание чл. 99 от Конституцията, след като не бе постигнато съгласие за съставяне на редовно правителство. Разговорите с парламентарните групи предшестват решението на президента кой от петимата заявили готовност ще бъде определен за служебен министър-председател. Още: Честни избори и край на модела "Борисов-Пеевски": ПП-ДБ със списък от задачи за служебния кабинет

Програмата за 4 февруари предвижда:

от 10.00 ч. среща с "ДПС - Ново начало"

от 11.30 ч. среща с БСП

от 13.00 ч. среща с "Има такъв народ"

В рамките на първия ден от консултациите, на 3 февруари, Илияна Йотова проведе разговори с ГЕРБ и коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).