ПП-ДБ нарече "абсурдна и комична" идеята на ГЕРБ за служебен премиер

"Продължаваме промяната - Демократична България" остро разкритикуваха предложението на ГЕРБ президентът Илияна Йотова да посочи народен представител за служебен министър-председател, който впоследствие да бъде избран за председател на Народното събрание, за да попадне в т.нар. "домова книга". От коалицията определиха идеята като "абсурдна и комична", особено на фона на вече заявената готовност на няколко кандидати да поемат поста.

"На този етап подобно предложение звучи сравнително абсурдно и комично, още повече че има достатъчно хора, които публично са заявили, че са готови", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов след срещата с президента.

По-рано през деня представители на "Продължаваме промяната – Демократична България" се явиха на "Дондуков" 2 със списък от приоритети за бъдещото служебно правителство. В консултациите с Илияна Йотова участваха Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Асен Василев, Надежда Йорданова, Николай Денков, Йордан Иванов и Атанас Атанасов. След официалната част разговорите продължиха в закрит формат в продължение на около час. Още: Илияна Йотова обяви кога ще каже кой ще е служебен премиер

Консултациите с ПП-ДБ се проведоха след срещата на държавния глава с представители на ГЕРБ. От името на коалицията Деница Сачева предложи да бъде избран нов председател на парламента, който при определени условия да може да бъде номиниран и за служебен министър-председател. Идеята беше аргументирана с желанието да се разшири изборът пред президента в рамките на конституционната процедура.

От ПП-ДБ коментираха още и възможните дати за предсрочните парламентарни избори. Според тях 19 април е най-разумният вариант, докато дата като 29 март вече е трудно постижима. Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отбеляза, че Йотова действа в сравнително бързи срокове – още през първата седмица на мандата си е провела разговори с потенциалните служебни премиери, а в следващата вече е започнала консултациите с парламентарните сили. Още: Безпрецедентно: Половината "домова книга" пожела да застане начело на служебната власт (ОБЗОР)

"Никакви имена не са обсъждани – нито за министър-председател, нито за министри", подчерта Василев след срещата.

Назначаването на служебното правителство и подписването на съответния указ ще определят и точната дата на предсрочните избори, които по закон трябва да се проведат в срок до два месеца от началото на мандата на временното управление.

