Борисов с изненада: В най-скоро време ще се реши въпросът с ВСС (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че въпросът с изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще бъде решен "в най-скоро време". Пред журналисти в парламента Борисов беше попитан кога ще се сложи край на продължилата вече три години криза във ВСС и отговори кратко: "В най-скоро време".

Мандатът на изборните членове на съвета изтече преди три години, но нов състав така и не беше формиран. Въпреки че изборите за представители от професионалната квота бяха проведени успешно и петчленен смесен състав на Върховния касационен и Върховния административен съд не откри нарушения, впоследствие парламентът отмени резултатите чрез законодателни промени.

Така отговорността за блокажа остана в Народното събрание, което не изпълни ангажимента си да избере своите представители във ВСС – ключовата причина институцията да продължава да работи с изтекъл мандат.