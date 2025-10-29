Войната в Украйна:

Борисов с изненада: В най-скоро време ще се реши въпросът с ВСС (ВИДЕО)

29 октомври 2025, 12:12 часа 403 прочитания 0 коментара

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че въпросът с изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще бъде решен "в най-скоро време". Пред журналисти в парламента Борисов беше попитан кога ще се сложи край на продължилата вече три години криза във ВСС и отговори кратко: "В най-скоро време".

Мандатът на изборните членове на съвета изтече преди три години, но нов състав така и не беше формиран. Въпреки че изборите за представители от професионалната квота бяха проведени успешно и петчленен смесен състав на Върховния касационен и Върховния административен съд не откри нарушения, впоследствие парламентът отмени резултатите чрез законодателни промени. Още: Гюнер Тахир: Малкото “б“ разреши на голямото “Д“ да управлява държавата (ВИДЕО)

Така отговорността за блокажа остана в Народното събрание, което не изпълни ангажимента си да избере своите представители във ВСС – ключовата причина институцията да продължава да работи с изтекъл мандат.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
