Борисов се опита да изнуди Пеевски: Антон Кутев за преформатирането на кабинета

„Избухването на Бойко Борисов беше театър. Борисов искаше да изнуди Делян Пеевски да го направи министър-председател“. Това заяви бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев – Антон Кутев пред БНР. По думите му Пеевски като влезе в правителството, ще нанесе много тежки имиджови щети на ГЕРБ. Още: Борисов капитулира и не успя да хвърли "бялата кърпа": "Да, България" с решение за политическата криза

Според него това, което може да се случи е с минимални промени правителството да продължи и Пеевски да влезе официално в управляващата коалиция. „Това, което ще се случи е, че всичко ще мине по ритъма на Пеевски. Единствената съпротива може да се очаква от „Има такъв народ“ за бъдещи предсрочни парламентарни избори.

Как ще се преформатира властта?

Антон Кутев предупреди, че при едни последващи предсрочни парламентарни избори БСП може и да не успее да влезе в парламента. „Големият въпрос е коя е основната движеща сила и кои са онези, които са способни да се борят за взимане на решения“, посочи бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев.

Според него влиянието на Пеевски е толкова голямо, че не може да бъде свалено през властта, а камо ли през искането на народа. „Ние сме им позволили да завладеят толкова много територия и освен през бунтове и през протести, не могат да бъдат свалени по друг начин“, коментира Кутев, който не очаква да има големи промени в правителството на Росен Желязков.

Антон Кутев очаква Делян Пеевски да влезе официално в коалицията, но да е без министри в управлението. „Става кристално ясно, че борбата за правителството е как ще се управлява държавата, а не заради това, че страната влиза в еврозоната и приема еврото. Битката е кой ще ни управлява“, каза още той.

