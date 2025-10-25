Войната в Украйна:

25 октомври 2025, 13:26 часа 526 прочитания 0 коментара
Борисов се пита защо прокуратурата не разследва договора с “Боташ“

Защо прокуратурата не разследва как  е сключен  договора с турската компания “Боташ“, риторично попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Разград, където участва във форум на Младежи ГЕРБ. По този договор България е длъжна да плаща всеки ден по милион и 50 хиляди лева. Ето какво каза Борисов: "Когато има един перфектно подписан договор с арбитраж в Швейцария, ако тръгнем да го разваляме, ще загубим и ще платим 6 милиарда. А ако прокуратурата не е чула това, което говорим толкова пъти, това, което в парламента сме говорили и това не е престъпно - а може би за това и не разследват - аз само питам - откъде днеска Теменужка Петкова да изпрати милион и 50 хиляди".

Заслугите на ГЕРБ в управлението

Борисов говори и за заслугите на ГЕРБ  в управлението през годините, устойчивостта на коалиционното управление и санкциите, които наложи президентът на САЩ Доналд Тръмп на руските петролни компании. 

Лидерът на ГЕРБ призна, че се страхува от война  и изрази надеждата си, че световните лидери ще постигнат съгласие и войната в Украйна ще приключи преди 21 ноември:

"Аз нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, нито от който и да е криминал. Но от задаващата се война изпитвам животински страх.“

В началото на младежкия форум Борисов бе посрещнат от робот-куче, с което бе демонстриран напредъкът на новите технологии. Не го обръщайте, че знаете ли на какво ще ни направят природозащитниците, пошегува се той.

Спасиана Кирилова
