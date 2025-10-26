Войната в Украйна:

БСП отстъпи за Киселова: Ще настоява за ръст на заплатите

26 октомври 2025, 15:49 часа 335 прочитания 0 коментара
БСП отстъпи за Киселова: Ще настоява за ръст на заплатите

Националният съвет на БСП е подкрепил ротацията на председател на парламента, за което настояха по-рано през седмицата партньорите в управлението ГЕРБ и ИТН, стана ясно от думите на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров. По думите му решението е подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност в поетите ангажименти в стабилност на управлението и предвидимост на парламентарната работа.

"Настояваме този ротационен принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление, както и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него. БСП остава последователна с усилията си за стабилност и защита на българските граждани", заяви още Зафиров. 

Припомняме, че след изборите в Пазарджик лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че му е светнала червена лампа и че трябва да има споделена отговорност, като настоя за влизане на "ДПС - Ново начало" официално във властта, както и за преформатиране на кабинета и смяна на Киселова от председателското място на парламента. 

По-късно преформатирането на правителството се отложи, но от ГЕРБ и ИТН настояха за председателство на парламента на ротационен принцип между партньорите. 

Бюджет 2026 г.: БСП има искания

Зафиров обяви, че БСП ще настоява за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и деца.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ще поставим пред партньорите вижданията си за една по-справедлива данъчно-осигурителна система", каза Зафиров. 

В БСП ще изготвят и визия за данъчна и осигурителна реформа под мотото "Справедлидост, държавност, развитие".

"БСП очаква от правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза с пазара на горива и защита на националната сигурност без компромиси и натиск за външни интереси", заяви Зафиров. ОЩЕ: "Пеевски унижи 100-годишна партия. Може да се стигне до "Белия автобус 2": Депутат от БСП е остра опозиция на властта

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
БСП Наталия Киселова Атанас Зафиров 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес