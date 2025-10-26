БСП отстъпи за Киселова: Ще настоява за ръст на заплатите

Националният съвет на БСП е подкрепил ротацията на председател на парламента, за което настояха по-рано през седмицата партньорите в управлението ГЕРБ и ИТН, стана ясно от думите на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров. По думите му решението е подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност в поетите ангажименти в стабилност на управлението и предвидимост на парламентарната работа.

"Настояваме този ротационен принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление, както и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него. БСП остава последователна с усилията си за стабилност и защита на българските граждани", заяви още Зафиров.

Припомняме, че след изборите в Пазарджик лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че му е светнала червена лампа и че трябва да има споделена отговорност, като настоя за влизане на "ДПС - Ново начало" официално във властта, както и за преформатиране на кабинета и смяна на Киселова от председателското място на парламента.

По-късно преформатирането на правителството се отложи, но от ГЕРБ и ИТН настояха за председателство на парламента на ротационен принцип между партньорите.

Бюджет 2026 г.: БСП има искания

Зафиров обяви, че БСП ще настоява за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и деца.

"Ще поставим пред партньорите вижданията си за една по-справедлива данъчно-осигурителна система", каза Зафиров.

В БСП ще изготвят и визия за данъчна и осигурителна реформа под мотото "Справедлидост, държавност, развитие".

"БСП очаква от правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза с пазара на горива и защита на националната сигурност без компромиси и натиск за външни интереси", заяви Зафиров. ОЩЕ: "Пеевски унижи 100-годишна партия. Може да се стигне до "Белия автобус 2": Депутат от БСП е остра опозиция на властта