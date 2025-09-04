БСП при Си Дзинпин и Путин? България първа признала Китай - затова, отвръща Гуцанов

България първа признава Китай (комунистическата държава, която и досега съществува) през 1947 – 1948 година, единствено СССР е преди нас, но СССР сега го няма. Отношенията между БСП и Китайската комунистическа партия са били винаги изключително близки. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който е част от БСП. "Не е държавно посещение, партийно посещение е" - Гуцанов повтори мантрата на българските социалисти за визитата на вицепремиера Атанас Зафиров и регионалния министър Иван Иванов. И двамата са членове на БСП, Зафиров е лидерът на БСП – Още: От братска Украйна до братски Китай: Ние сме на всеки километър

И още обяснения - за Китай 3 септември е много важна историческа дата т.е. внушение, че БСП е била длъжна да покаже уважение.

Не считам, че може да се стигне до по-големи напрежения заради визитата. Различни сме като конфигурация, но има разбирателство от всяка една партия (в коалицията) към особеностите на другите, продължи Гуцанов пред БНТ. Той изтъкна, че сегашното положение е по-добро, отколкото 7-8 пъти избори за период от 3-4 години. Министърът продължи и как ако сега нямало пари, сме щели да изтървем всички пари по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). В неговото министерство били влезли 800 млн. евро.

