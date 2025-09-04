Войната в Украйна:

"Китай не е вражеска държава и още сме в 16+1": Борисов не вижда скандал във визитата на Зафиров (ВИДЕО)

"Аз не знам Китай да я обявен за вражеска държава. Аз от ГЕРБ не съм изпратил хора там, защото имаме много работа, но България не е излязла от формата 16+1, не съм чул ЕК или Европа да има в лицето на външния министър директива относно посещение в Китай", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай. Той напомни, че шефът на Европейската централна банка също е бил в Пекин и това не е било проблем (бел. гл. ред. - но не е бил на военен парад с Владимир Путин и Ким Чен Ун).  

Няма скандал, но ще има ли оставки?

Според него се прави опит да се направи скандал с нещо, в което няма нищо скандално. 

"Всяка партия има свои лидери и своя политика. Зафиров е там като лидер на партия. Тяхната партия си е била Столетница и винаги е имала такава политика. Аз не се меся в работата на други партии", заяви Борисов. Според него никой не може да спре лидер на една партия да отиде в Пекин.

Той напомни, че ПП-ДБ също са били в коалиция с БСП и че Асен Василев работи много добре с Китай и самият той казва, че с Пекин трябва да се работи.

Според лидера на ГЕРБ, по тази логика ние трябва да почнем да питаме защо наши хора са били в САЩ.

Борисов отговори на въпрос дали лидерът на БСП трябва да остане като вицепремиер, като призова медиите като си дойде Зафиров от Китай - да го питат него. "Аз не съм ги избирал БСП, ИТН и "Ново начало" да ни подкрепят, защото са най-хубавите, най-добрите и най-приемливите за ГЕРБ, както не бях избирал и ПП и ДБ, но математиката в парламента изискваше тогава да се направи сглобка, а сега да се направи такова малцинство с такава подкрепа", заяви още Борисов. 

Той обърна внимание, че "Величие", които искат да правят Варна руска губерния, са били на протест с Кирил Петков и попита дали това е приемливо. ОЩЕ: ПП-ДБ искат оставката на Зафиров: Белобрадова с призив за реакция от ГЕРБ

Зафиров е на собствени разноски

Борисов заяви, че не е пратил представители на ГЕРБ в Пекин, защото там има и лидери, които не са приемливи за нашата външнополитическа ориентация. "Партията, с която сме в коалиция, в която бяха и ПП-ДБ в коалиция, социалистическа партия - счита друго и са отишли. За да не бъде обвързано правителството са отишли с техни пари по време на отпуск", добави още Борисов.

Той отбеляза, че разликата между него и другите политици е опитът му и затова не е изпратил хора от ГЕРБ. ОЩЕ: Сега ли трябваше да отиде вицепремиерът и лидер на БСП в Китай, когато Путин е там? Имаше и други евролидери

